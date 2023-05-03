Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей

Предлагаемый защитный слой представляет собой соединение производных аммиака (алифатических аминов) и изоцианата – основы для производства полиуретана. Толщина покрытия составляет всего 0.3 мм, так что его нанесение не приводит к серьезному утяжелению конструкции. Покрытие подходит для разных погодных условий: диапазон температур, которые оно способно выдерживать без потери функциональности, лежит в границах от -60 до +250 градусов.

Технология нанесения защитного противоударного покрытия уже прошла успешную апробацию на корпусных деталях авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов.

Экспериментально установлено, что его применение приводит к повышению баллистического предела исходной конструкции на 18,4 при повышении ее массы всего на 6,5 процентов. На достигнутых результатах исследователи не останавливаются. В ближайших планах у разработчиков усовершенствовать покрытие, добавив в него слои арамидной ткани.

Сфера применения разработанного защитного покрытия не ограничивается авиацией. Оно подойдет также для повышения прочности спортивного инвентаря (шлемов, мотоциклетной брони), лобового стекла и корпусных деталей автомобилей, а также корпусов легкомоторных лодок.