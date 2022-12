История становления трансатлантических пассажирских воздушных путей⁠⁠

Очередная попытка состоялась в 1926 г. по инициативе французского летчика-аса Рене Фонка. Для беспосадочного полета из Нью-Йорка в Париж он выбрал пассажирский биплан И. И. Сикорского S-35 с двумя двигателями «Гном-Рон “Юпитер”» мощностью 420 л. с. В пассажирском салоне вместо кресел установили топливные баки, а чтобы потяжелевшая машина смогла взлететь, в носовой части разместили третий двигатель. Спонсоры торопили конструктора, и полные испытания не успели завершить. В ночь с 19 на 20 сентября 1926 г. самолет «под завязку» заправили бензином, и тут выяснилось, что вес машины более чем на тонну превышает расчетный. Взлетную полосу наскоро продлили. Фонк занял место за штурвалом и начал взлет. Во время разбега на неровностях плохо подготовленной взлетной дорожки сломалась хвостовая опора, и теперь самолет бежал, волоча по земле хвост. Фонк все же попытался взлететь, но машина не набрала скорости и упала с обрыва, которым заканчивалась полоса разбега. В охваченном огнем самолете погибли два из четырех членов экипажа: механик из конструкторской группы Сикорского Яков Исламов и радист Шарль Клавье.

Большие надежды возлагались на 12-моторную летающую лодку Клода Дорнье Do X, которая в то время была самым большим гидросамолетом в мире. Do X создавался для дальних полетов с 60 пассажирами. Чтобы гости чувствовали себя удобно во время долгого полета, конструкторы постарались обеспечить их максимальным комфортом. На самолете имелись спальные отсеки, гостиная, обставленная дорогой мебелью, курительная комната, ванная, кухня и столовая. Прежде чем начать полеты с пассажирами, в 1929 г. было решено отправиться в испытательный рейс в Западную Африку, Южную Америку и США. Назад в Европу самолет добирался с посадками на Ньюфаундленде и Азорских островах. Это воздушное путешествие длилось почти полтора года (!) и выявило много недостатков, делающих невозможным коммерческое применение самолета на трансатлантических линиях. Главным было то, что аэродинамические параметры Do X оказались ниже расчетных, а двигатели расходовали слишком много топлива. В результате дальность воздушного корабля была всего 2000 км, и чтобы преодолеть расстояние 2590 км от островов Зеленого мыса до Бразилии, пришлось максимально облегчить самолет, удалив из него мебель, некоторое оборудование и даже часть экипажа.

Заказов на чрезвычайно дорогую и коммерчески бесперспективную машину от авиакомпаний не последовало, были построены три Do X. Два из них продали в Италию, где они использовались военными для экспериментов. Третий поместили в музее авиации в Берлине. В конце Второй мировой войны музей был уничтожен бомбардировкой вместе с большей частью экспонатов, среди которых был и «Дорнье». То, что не удалось тяжелым многомоторным самолетам, сумели сделать пилоты более экономичных одномоторных машин. В 1927 г. американский летчик Чарльз Линдберг совершил успешный полет из Нью-Йорка в Париж.