14 человек, у которых провал на провале

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Не все дни бывают удачными: то бензином на заправке обольёшься, то вещь в стирке испортится. Но без таких моментов жизнь не была бы полной, ведь не только радоваться. Герои нашей подборки явно не рады, что у них наступила чёрная полоса.
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Мммм, я тоже самое вкусное на последок оставляю