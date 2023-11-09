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14 человек, у которых провал на провале

14 человек, у которых провал на провале

Автор:
09 ноября 2023 20:18
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   не повезло   неудача   отстой   провал   фото   
2575
15

Не все дни бывают удачными: то бензином на заправке обольёшься, то вещь в стирке испортится. Но без таких моментов жизнь не была бы полной, ведь не только радоваться. Герои нашей подборки явно не рады, что у них наступила чёрная полоса.

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Метки: интересно   не повезло   неудача   отстой   провал   фото   
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6  комментариев
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33
serj kama Час назад
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Дочь тут не причём, за подвеской надо следить, в частности за шаровой опорой..
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1k
Татьяна Баженова 23 минуты назад
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Самому готовить надо, а не покупать по доставке г--но с помойки.
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1k
Vas_26 40 минут назад


Мммм, я тоже самое вкусное на последок оставляю
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83k
Доктор Джонс 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Спелая кукурузинка

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