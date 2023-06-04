FISHKINET
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители Суровые будни британской полиции Суровые будни британской полиции Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился извинениями в отделе Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился... Когда девушке наконец-то пришли все её заказы с Алиэкспресс Когда девушке наконец-то пришли все её заказы с Алиэкспресс Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Кот с необычной кличкой, прославившийся как вдохновитель балерин Кот с необычной кличкой, прославившийся как вдохновитель балерин Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Хозяин, я всё починил! Хозяин, я всё починил! Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х 15 объектов, назначение которых требует объяснения 15 объектов, назначение которых требует объяснения Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре Каймановая черепаха – милаха, которая может не утруждать себя дыханием по полгода Каймановая черепаха – милаха, которая может не утруждать себя... Хозяин подарил собственный диван! Хозяин подарил собственный диван! Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата" Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата" Домашний кот до чертиков напугал лисицу Домашний кот до чертиков напугал лисицу Бесплатная, но чреватая поездка для великого сатирика Бесплатная, но чреватая поездка для великого сатирика Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 июня Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 июня Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Приз за лучшую актёрскую игру достаётся этой летяге⁠⁠ Приз за лучшую актёрскую игру достаётся этой летяге⁠⁠
Чем опасны облака и как пилоты их обходят⁠⁠

Чем опасны облака и как пилоты их обходят⁠⁠

Автор:
04 июня 2023 11:28
Метки: интересно   небо   облака   пилот   познавательно   самолет   факты   фото   
1176
9

Вы летите возле окна, любуетесь пушистыми как вата облаками...

Пилоты в кабине смотрят на эти же облака, на экран локатора, опять на облака, друг на друга: "Ну нахер, давай обойдем от греха подальше"!

Речь пойдет о грозовых облаках, их опасности для самолёта и как пилоты облетают грозы.

×
×

Кучево-дождевые облака

Это самый опасный для авиации вид

Объемные облака мощного вертикального развития, выглядят как башня или гора. Верхняя точка может достигать высоты 20км.


Чем могут быть опасны кучево-дождевые облака

  • Сильнейшая турбулентность

Пассажиры могут травмироваться, могут быть превышены максимальные значения по перегрузке для самолёта.

  • Град

Град повреждает обшивку, лобовые стекла кабины, двигатели. Были случаи остановки всех двигателей.

  • Обледенение

Лёд нарастает на передней кромке крыла, стабилизатора, киля. Резко снижает подъемную силу, создаёт лобовое сопротивление. Уменьшает критический угол атаки. Т.е самолет может войти в сваливание на более высокой скорости. Лёд налипает на лопатках двигателей, затем срывается, что может привести к отказу или повреждению двигателей

  • Мощный восходящий поток

Самолет может подбросить на запредельную высоту, скорость может упасть ниже минимальной.

  • Удар молнии или электризация

Оборудование может выйти из строя. Удар молнии может вызвать отказ двигателя. Помехи в радиосвязи с диспетчером.

Как пилот видит грозу

Поясню, что гроза может быть скрыта в облачности. И пушистое с виду облачко может нести в себе бешеную энергию.

Опасные зоны отображаются на дисплее с помощью локатора.

Локатор работает по тому же принципу, что и радар ГАИшника.

Радиосигнал посылается впереди самолета, отражается от капель воды и возвращается обратно.

Красные и фиолетовые зоны наиболее опасны. В желтые входить не желательно. Зеленые...сойдёт.

Днем можно определить опасную облачность визуально, глядя в окно.

Так же диспетчер может предупредить о грозе на маршруте.

Правила обхода гроз

По российским правилам полетов грозовой очаг нужно обходить на расстоянии не менее 15 км. Между очагами можно пройти при расстоянии не менее 50 км между ними. Сверху не менее 500м от верхней границы облачности.

22 августа 2006 года Ту-154 выполнял рейсы Анапа-Питер. Через 28 минут после взлета самолет попал в грозу. Капитан решил обойти ее сверху, но гроза оказалась выше, чем он рассчитывал. Восходящий поток закинул самолет на 13км, он потерял скорость и свалился в штопор. Самолет разбился под Донецком. Погибло 170 человек.

На практике никто не обходит грозы на таких расстояниях. В руководствах по эксплуатации иностранных самолетов написано "Обходить на безопасной дистанции". Какая она, безопасная дистанция, решает экипаж. Иногда приведены цифры, но они скромнее, чем требования РФ.


По факту происходит так:

-Серега, как будем обходить?

-Ну...ветерок слева, давай слева обойдем пару миль и норм.

-Давай, проси диспетчера параллельно трассе слева 2 мили.

Я не любитель обходить грозы сверху, даже если есть приличный запас по высоте над облаками.

В 2011г, когда я летал на Airbus вторым пилотом, мы полетели Новосибирск-Сочи. Прям посреди трассы стояла грозища на нашей высоте. Мы и так шли на предельном эшелоне, но капитан решил еще выше подняться, обойти.


Нас начало болтать, скорость пляшет. Хорошо хватило ума тут же снизиться и отвернуть в сторону. Все обошлось. Но страх обходить грозы сверху у меня остался на всю жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   небо   облака   пилот   познавательно   самолет   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
КремлеКот 47 минут назад
Было дело, за 20 минут до посадки, командир уже объявил, как вдруг началось. Резко ушли в низ, хорошо помню как все пассажиры резко выдохнули. Потом трясло нехило, за окном как молоко, ничего не видно. В итоге командир, минут через 20, объявил, что заходим на второй круг. И так ещё с час трясло, стюардессы бегают пакеты разносят.
Паники не было, но приятного было мало. Смотрю мужик вскочил с кресла и куда-то рванул, а ему стюардесса как закричит, куда вы, садимся же ! И точно, выскакиваем из "молока" и сразу же посадка.
Оказалось попали в дождевые облака, а когда приземлились как-будто и не было ничего, солнышко светит, птички поют, только на бетоне небольшие лужи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Ещё одна причина, что лучше паровозиком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275520



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 июня
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 июня
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#автомир#в мире#кино#дети#Приколы#полиция#соцсети
#интересно#животные#машина#люди#ДТП#Автовсячина#картинки#Прикол#милота#собака
#история#США#автомобили#СССР#забавно#подборка#наука#Россия#новости#природа
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться