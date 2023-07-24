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Еда японских пилотов, почему им нельзя есть одинаковые блюда

Еда японских пилотов, почему им нельзя есть одинаковые блюда

Автор:
24 июля 2023 10:27
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   интересно   пилоты   самолет   фото   
1458
8

Мне стало интересно, существуют ли какие-то правила и рекомендации по правильному питанию летчиков? И как вообще пилотам можно перекусить, находясь за штурвалом самолета?

Итак, первое и "золотое" правило в авиационном питании - пилот должен быть всегда сыт. Ведь ему нужны силы для управления такой сложной машиной, как современный самолет, да и настроение у сытого пилота лучше, чем у голодного. Так что, много калорий - залог успешного полета!

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Известно, что в кабине крупного авиалайнера одновременно находятся два летчика, управляющие воздушным судном. Но они не имеют права принимать пищу одновременно. Пока первый пилот вкушает обэнто, второй - должен всё это время держать самолет под контролем.

А еда у них всегда должна быть разной, блюда - отличаться. Почему? Большинство авиакомпаний ввели это правило для того, чтобы сократить риск пищевого отравления у обоих пилотов сразу. Например, если одному станет плохо, то второй всегда сможет взять управление в свои руки.

Оказывается, такое "пищевое правило" стало официальным после неприятного случая, произошедшего в 1982 году на коммерческом рейсе Бостон-Лиссабон. Тогда оба пилота, инженер самолета и все члены экипажа отравились пудингом из тапиоки. Им стало так плохо, что на половине пути пришлось развернуть самолет и вернуться в Бостон.

Такие же обэнто как у пилотов едят и стюардессы, меню для экипажа обычно составляется из блюд, предлагаемых пассажирам премиум-класса (в Японии на местных авиалиниях бизнес-класса нет).

Коробку с горячим питанием японские летчики называют просто - "обэнто" (как все упакованные обеды), а у нас, в России, я слышала, есть специальное название - "касалетка".


А вам, уважаемые читатели, нравится обедать/ужинать на борту самолета? Слышала, что многие не едят "самолетную еду", считая ее вредной для здоровья. Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Обэнто для японских пилотов собираются в разных городах: в Фукуоке, Саппоро, в Нахе, итд, - поэтому в них можно увидеть традиционные местные блюда. Коробки расставляются на полках рядом с диспетчерской.

Интересно, что на высоте, в полете алкоголь действует сильнее, а сладкий и соленый вкусы воспринимаются нашими рецепторами слабее на 30%, чем на земле. А влажность воздуха в салоне самолета - 12-15%, - это ниже, чем в пустыне!

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Метки: Еда   Япония   интересно   пилоты   самолет   фото   
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Насколько я знаю, всё перечисленное является более-менее общепринятой практикой, а не только японской.
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23k
sanchesS80 52 минуты назад
Заменяешь слово "приём пищи" на какое-то обэнто и получаешь статью про японцев. можно заменить на "ланч" и получишь про американских пилотов.

Статья про пилотов практически по всех странах. Ничего необычного.
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71k
Татьяна Юсова Час назад
Питание очень сильно зависит от дальности перелета и аэропорта вылета.
Например, на рейсе Петропавловск-Камчатский - Москва (время в пути 8 ч.20 мин.) кормят 3 раза - 2 раза перекус и 1 ужин или обед. В меню на горячее всегда есть красная рыба, причем очень-очень вкусная. На выбор предложат курицу и говядину, всё с разными гарнирами.
А вот на обратном рейсе Москва - Петропавловск-Камчатский рыбу лучше не брать.
На коротких маршрутах (до 3-х часов) предложат только напитки и сэндвичи на выбор с разыми начинками.
Причем сэндвичи на рейсах из Москвы гораздо вкуснее, а выбор разнообразнее, чем на рейсах в Москву из Минвод, Геленджика и Анапы.
А вот на рейсе из Краснодара в Москву и обратно, помимо сэндвича, дают шоколадку и йогурт или яблоко.
Это из личного опыта перелётов в последние годы.
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19
Vovki Татьяна Юсова 5 минут назад
А вот на обратном рейсе Москва - Петропавловск-Камчатский рыбу лучше не брать.
----------------------
потому что в Петропавловске-Камчатском готовят еду "наши" люди, а в москва-баде сами знаете кто
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