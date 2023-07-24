Еда японских пилотов, почему им нельзя есть одинаковые блюда

Мне стало интересно, существуют ли какие-то правила и рекомендации по правильному питанию летчиков? И как вообще пилотам можно перекусить, находясь за штурвалом самолета?
Итак, первое и "золотое" правило в авиационном питании - пилот должен быть всегда сыт. Ведь ему нужны силы для управления такой сложной машиной, как современный самолет, да и настроение у сытого пилота лучше, чем у голодного. Так что, много калорий - залог успешного полета!
Известно, что в кабине крупного авиалайнера одновременно находятся два летчика, управляющие воздушным судном. Но они не имеют права принимать пищу одновременно. Пока первый пилот вкушает обэнто, второй - должен всё это время держать самолет под контролем.
А еда у них всегда должна быть разной, блюда - отличаться. Почему? Большинство авиакомпаний ввели это правило для того, чтобы сократить риск пищевого отравления у обоих пилотов сразу. Например, если одному станет плохо, то второй всегда сможет взять управление в свои руки.
Оказывается, такое "пищевое правило" стало официальным после неприятного случая, произошедшего в 1982 году на коммерческом рейсе Бостон-Лиссабон. Тогда оба пилота, инженер самолета и все члены экипажа отравились пудингом из тапиоки. Им стало так плохо, что на половине пути пришлось развернуть самолет и вернуться в Бостон.
Такие же обэнто как у пилотов едят и стюардессы, меню для экипажа обычно составляется из блюд, предлагаемых пассажирам премиум-класса (в Японии на местных авиалиниях бизнес-класса нет).
Коробку с горячим питанием японские летчики называют просто - "обэнто" (как все упакованные обеды), а у нас, в России, я слышала, есть специальное название - "касалетка".
А вам, уважаемые читатели, нравится обедать/ужинать на борту самолета? Слышала, что многие не едят "самолетную еду", считая ее вредной для здоровья. Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Обэнто для японских пилотов собираются в разных городах: в Фукуоке, Саппоро, в Нахе, итд, - поэтому в них можно увидеть традиционные местные блюда. Коробки расставляются на полках рядом с диспетчерской.
Интересно, что на высоте, в полете алкоголь действует сильнее, а сладкий и соленый вкусы воспринимаются нашими рецепторами слабее на 30%, чем на земле. А влажность воздуха в салоне самолета - 12-15%, - это ниже, чем в пустыне!
Источник:
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Статья про пилотов практически по всех странах. Ничего необычного.
Например, на рейсе Петропавловск-Камчатский - Москва (время в пути 8 ч.20 мин.) кормят 3 раза - 2 раза перекус и 1 ужин или обед. В меню на горячее всегда есть красная рыба, причем очень-очень вкусная. На выбор предложат курицу и говядину, всё с разными гарнирами.
А вот на обратном рейсе Москва - Петропавловск-Камчатский рыбу лучше не брать.
На коротких маршрутах (до 3-х часов) предложат только напитки и сэндвичи на выбор с разыми начинками.
Причем сэндвичи на рейсах из Москвы гораздо вкуснее, а выбор разнообразнее, чем на рейсах в Москву из Минвод, Геленджика и Анапы.
А вот на рейсе из Краснодара в Москву и обратно, помимо сэндвича, дают шоколадку и йогурт или яблоко.
Это из личного опыта перелётов в последние годы.
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потому что в Петропавловске-Камчатском готовят еду "наши" люди, а в москва-баде сами знаете кто