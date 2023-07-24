Еда японских пилотов, почему им нельзя есть одинаковые блюда

Коробку с горячим питанием японские летчики называют просто - "обэнто" (как все упакованные обеды), а у нас, в России, я слышала, есть специальное название - "касалетка".

А вам, уважаемые читатели, нравится обедать/ужинать на борту самолета? Слышала, что многие не едят "самолетную еду", считая ее вредной для здоровья. Напишите, пожалуйста, в комментариях.