FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 433 поста • 25 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера

Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера

Автор:
18 июля 2023 08:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   горячие женщины   драка   замечание   сбер   сотрудник   чечня   
1047
2
1

Там одна из сотрудниц избила коллегу за сделанное замечание.


Ссора произошла в филиале Сбербанка в станице Наурской. По данным «Базы», 13 июля одной из посетительниц стало плохо. В этот момент сотрудница Бэлла Ахаева разговаривала по телефону не по работе. Другая сотрудница — Хава Атабаева — сделала ей замечание. Девушки начали ссориться и ушли на кухню, выяснять отношения. Оттуда они вышли уже в крови.


В пылу ссоры Ахаева начала драться с коллегой, схватила стеклянную кружку и ударила Хаве в голову. Итог: резаная рана на лбу, ранение руки и сломанный палец у Атабаевой. После случившегося пострадавшая девушка заявила на Ахаеву в полицию и ушла на больничный, однако затем забрала заявление — после того, как коллега принесла извинения за случившееся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   горячие женщины   драка   замечание   сбер   сотрудник   чечня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Alex Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица 3 минуты назад
Абизьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 6 минут назад
Скорее всего -мужика не поделили! А тут просто бомбануло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 12 минут назад
странно, как они там, на кухне, ножами друг друга в горячке ссоры не испыряли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor Полчаса назад
Чурки, они и есть чурки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461697



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#машина#ДТП#факты#красота#Ynews#полиция#Китай
#в мире#Юмор#история#кино#забавно#шоу бизнес#дети#подборка#негатив#птицы
#животные#интересно#интересное#Россия#знаменитости#фильм#новости#драка#Еда#сарказм
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться