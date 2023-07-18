Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера



В пылу ссоры Ахаева начала драться с коллегой, схватила стеклянную кружку и ударила Хаве в голову. Итог: резаная рана на лбу, ранение руки и сломанный палец у Атабаевой. После случившегося пострадавшая девушка заявила на Ахаеву в полицию и ушла на больничный, однако затем забрала заявление — после того, как коллега принесла извинения за случившееся.