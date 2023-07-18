Кровавые разборки в чеченском отделении Сбера

Там одна из сотрудниц избила коллегу за сделанное замечание.
Ссора произошла в филиале Сбербанка в станице Наурской. По данным «Базы», 13 июля одной из посетительниц стало плохо. В этот момент сотрудница Бэлла Ахаева разговаривала по телефону не по работе. Другая сотрудница — Хава Атабаева — сделала ей замечание. Девушки начали ссориться и ушли на кухню, выяснять отношения. Оттуда они вышли уже в крови.
В пылу ссоры Ахаева начала драться с коллегой, схватила стеклянную кружку и ударила Хаве в голову. Итог: резаная рана на лбу, ранение руки и сломанный палец у Атабаевой. После случившегося пострадавшая девушка заявила на Ахаеву в полицию и ушла на больничный, однако затем забрала заявление — после того, как коллега принесла извинения за случившееся.
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