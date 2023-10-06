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Гуф разводится с женой и уже изменил посвящённую ей татуировку

Гуф разводится с женой и уже изменил посвящённую ей татуировку

Автор:
06 октября 2023 12:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   гуф   интересное   развод   татуировка   фото   шоу бизнес   
1868
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В след за Славой Комиссаренко, который узнал о непристойном прошлом своей жены, разводится со своей дамой и рэпер Гуф. Юлия в прошлом была стриптизершей.

Юлией Ковпак родом из села Пойковское (это в Ханты-Мансийском автономном округе). Там Юлия работала стриптизёршей. Поднаторев в этом деле, Юлия перебралась в Сочи и стала называть себя Юлия Королёва. В Сочи Юлия тоже устроилась танцовщицей, радуя глаз гостей и местных жителей. С Гуфом девушка познакомилась в Таиланде. Во время одного из своих загулов Гуф пригласил её с подругой, оплатил самолёт и уже через несколько часов тусил с дамами.

"И на всякий случай позвал ещё одну девчонку. Когда звал будущую жену, не знал, что мы поженимся, что у нас будут какие-то серьёзные отношения. Она по сей день так думает. Словом, параллельно позвал ещё одну. Получилось так, что они прилетели одновременно разными рейсами. Я приехал с новой девушкой встречать этих двух. Посадил их в машину и сказал: „Знакомьтесь“. Но это был не я, а Алик. В нормальном состоянии я бы такого не смог сделать… В общем, они обе были в шоке, но поездка получилась весёлой", - рассказал рэпер.

После этого знакомства молодые люди начали встречаться. Вскоре выяснилось: избранница рэпера в положении. В общем, всё по классике. Теперь наличие ребёнка гарантирует Юлии богатую жизнь. К тому же, после брака с рэпером у Юлии появились поклонники, она стала вести свою страничку и теперь зарабатывает в запрещённой сети. План удался.

Только спустя несколько лет Гуф начал подозревать, что его развели. Юлия на своей странице публиковала откровенные ролики и фотографии, хвастаясь подтянутым телом. Рэперу всё это не нравилось и он ни раз ей об этом говорил. Но, как говорится, стриптизёршу из девушки так просто не вывезти. Пара решила расстаться. Позже Гуф рассказал в интервью, что ему противно наблюдать за откровенным контентом.

"Я давно не слежу за ней, месяца два, наверное. И я не знаю, что она про меня писала. Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю её инстаграм* (запрещен в РФ). Мне противно".

На волне развода Гуф даже перебил татуировку на руке. Когда-то там значилось "I ♡Ю", а теперь "I♡HOES". Интересно, что HOES на английском сленге означает "девушка легкого поведения".

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: брак   гуф   интересное   развод   татуировка   фото   шоу бизнес   
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28  комментариев
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26k
Сталкер 3 часа назад
Крыса снова с помойки что-то на сайт притащила...
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75k
Максим 9 минут назад
Один биомусор (это был не он а Алик - биполярочка?) снял шлюх, а потом удивился спустя некоторое время что его развели.. до такой степени татуированная баба не может быть нормальной априори (к мужикам тоже относится если эти тату не принадлежность к спецподразделениям или около того)
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3k
poбт 13 минут назад
он же мертв, какие разводы?
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1k
Андерсен Полчаса назад
Похоже, татуировщик вдохновился этим знаком, когда ему на спине татуху бил
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3k
Пластичный Дятел 36 минут назад
он еще жив?
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3k
Алекс 37 минут назад
Стриптизерша?????????
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1k
DDM Час назад
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82k
Доктор Джонс Час назад
А он разве не умер?
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110
ruslan d Час назад
Столько фигачить сколько он и еще находить время на личную жизнь и творчество , это крепкого здоровья надо быть
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
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65
Dimonio 2 часа назад
Плевать
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
На}{уя я сюда зашёл...
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2k
Росомаха 2 часа назад
Кто эти люди?
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14k
sos1960sos 2 часа назад
Уже изменил посвящённую ей татуировку...
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Хорошо, что 5а члене не набил тату, а то пришлось бы отрезать час.
И кстати, кто такой Гуф?
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6k
Старичок 2 часа назад
мы должны пожалеть его/её?
вынести общественное порицание ей/ему?
для чего это здесь?
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3k
DVPET 2 часа назад
Без видео с доказательством, мне кажется на девушку наговаривают. Где пруфы!
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Одна простигосподи разводится с другой
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1k
Илья 2 часа назад
Это психически больной наркоман плохо кончит.
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13k
Андрей А 3 часа назад
Я думал про него речь
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