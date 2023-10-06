Гуф разводится с женой и уже изменил посвящённую ей татуировку

Только спустя несколько лет Гуф начал подозревать, что его развели. Юлия на своей странице публиковала откровенные ролики и фотографии, хвастаясь подтянутым телом. Рэперу всё это не нравилось и он ни раз ей об этом говорил. Но, как говорится, стриптизёршу из девушки так просто не вывезти. Пара решила расстаться. Позже Гуф рассказал в интервью, что ему противно наблюдать за откровенным контентом.

"Я давно не слежу за ней, месяца два, наверное. И я не знаю, что она про меня писала. Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю её инстаграм* (запрещен в РФ). Мне противно".