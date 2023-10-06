Гуф разводится с женой и уже изменил посвящённую ей татуировку

В след за Славой Комиссаренко, который узнал о непристойном прошлом своей жены, разводится со своей дамой и рэпер Гуф. Юлия в прошлом была стриптизершей.
Юлией Ковпак родом из села Пойковское (это в Ханты-Мансийском автономном округе). Там Юлия работала стриптизёршей. Поднаторев в этом деле, Юлия перебралась в Сочи и стала называть себя Юлия Королёва. В Сочи Юлия тоже устроилась танцовщицей, радуя глаз гостей и местных жителей. С Гуфом девушка познакомилась в Таиланде. Во время одного из своих загулов Гуф пригласил её с подругой, оплатил самолёт и уже через несколько часов тусил с дамами.
"И на всякий случай позвал ещё одну девчонку. Когда звал будущую жену, не знал, что мы поженимся, что у нас будут какие-то серьёзные отношения. Она по сей день так думает. Словом, параллельно позвал ещё одну. Получилось так, что они прилетели одновременно разными рейсами. Я приехал с новой девушкой встречать этих двух. Посадил их в машину и сказал: „Знакомьтесь“. Но это был не я, а Алик. В нормальном состоянии я бы такого не смог сделать… В общем, они обе были в шоке, но поездка получилась весёлой", - рассказал рэпер.
После этого знакомства молодые люди начали встречаться. Вскоре выяснилось: избранница рэпера в положении. В общем, всё по классике. Теперь наличие ребёнка гарантирует Юлии богатую жизнь. К тому же, после брака с рэпером у Юлии появились поклонники, она стала вести свою страничку и теперь зарабатывает в запрещённой сети. План удался.
Только спустя несколько лет Гуф начал подозревать, что его развели. Юлия на своей странице публиковала откровенные ролики и фотографии, хвастаясь подтянутым телом. Рэперу всё это не нравилось и он ни раз ей об этом говорил. Но, как говорится, стриптизёршу из девушки так просто не вывезти. Пара решила расстаться. Позже Гуф рассказал в интервью, что ему противно наблюдать за откровенным контентом.
"Я давно не слежу за ней, месяца два, наверное. И я не знаю, что она про меня писала. Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю её инстаграм* (запрещен в РФ). Мне противно".
На волне развода Гуф даже перебил татуировку на руке. Когда-то там значилось "I ♡Ю", а теперь "I♡HOES". Интересно, что HOES на английском сленге означает "девушка легкого поведения".
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И кстати, кто такой Гуф?
вынести общественное порицание ей/ему?
для чего это здесь?