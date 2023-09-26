"Мне просто очень грустно!": Слава Комиссаренко узнал о прошлой жизни своей жены из интернета

Совсем недавно комик Слава Комиссаренко женился. Об этом он и его жена сообщили в запрещённой сети. Однако когда новость оказалась в сети, пользователи тут же узнали о прошлой жизни девушки. До встречи с комиком дама подрабатывала вебкам-моделью и эскортом.
В своём Instagram* Слава Комиссаренко рассказал, что узнал о прошлом своей жены из СМИ.
Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца, - написал комик.
Жена Славы (судя по всему, уже бывшая) в своём Telegram-канале заявила, что ей всё надоело и теперь она будет вести канал с мемами. Перед этим девушка пошутила про смену фамилии. Не очень удачно, если честно.
Напомним, что Слава Комиссаренко женился на неизвестной девушке. Быстро выяснилось, что 26-летняя Юлия ранее была вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. Кроме того, Юлия Шашкова серьёзно изменила внешность.
Слава Комиссаренко удалил все фотографии с Юлией со своей странички. Судя по всему, брак не принёс паре счастья.
Источник:
- Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели
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