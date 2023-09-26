FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8013 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Мне просто очень грустно!": Слава Комиссаренко узнал о прошлой жизни своей жены из интернета

"Мне просто очень грустно!": Слава Комиссаренко узнал о прошлой жизни своей жены из интернета

Автор:
26 сентября 2023 10:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разочарование   Слава комиссаренко   жена   интересное   комик   правда   фото   шоу бизнес   
5203
4

Совсем недавно комик Слава Комиссаренко женился. Об этом он и его жена сообщили в запрещённой сети. Однако когда новость оказалась в сети, пользователи тут же узнали о прошлой жизни девушки. До встречи с комиком дама подрабатывала вебкам-моделью и эскортом.

В своём Instagram* Слава Комиссаренко рассказал, что узнал о прошлом своей жены из СМИ.

Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца, - написал комик.

Жена Славы (судя по всему, уже бывшая) в своём Telegram-канале заявила, что ей всё надоело и теперь она будет вести канал с мемами. Перед этим девушка пошутила про смену фамилии. Не очень удачно, если честно.

Напомним, что Слава Комиссаренко женился на неизвестной девушке. Быстро выяснилось, что 26-летняя Юлия ранее была вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. Кроме того, Юлия Шашкова серьёзно изменила внешность.

Слава Комиссаренко удалил все фотографии с Юлией со своей странички. Судя по всему, брак не принёс паре счастья.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Разочарование   Слава комиссаренко   жена   интересное   комик   правда   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
57  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
сам плядь экранная и выбрал такую же в чем проблема то ? могут теперь совместно вебкам канал вести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Наблюдатель Полминуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Минуту назад
олени, они такие... они повсюду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Селантий 5 минут назад
Очень "рады" за не уважаемого в Беларусии славочку. Закон сохранения всего и вся, а так же колодца, бумеранга и т.д. работает.... Вот и здесь г*но прибило к г*ну, а отмыться как одному так и другому уже не возможно. Теперь ему необходимо "творчески развиваться" дальше и основательней, лавры панина уже совсем рядом. Болеем за славу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 5 минут назад
Дельфмн и русалка,блэт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
San_Fajanse 6 минут назад
непаханое поле для контента, а может тупо PR?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
fkamash 6 минут назад
Чета не вериться. Забывать их стали (если вообще кто то помнил) - вот и пиарятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff 6 минут назад
Нормальных баб что ли мало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 10 минут назад
Ну ули теперь делать. Не разводись Саша, докажи всем ,что из лядей получаются самые лучшие жёны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
767
Я здесь транзитом 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
AndrejKa 20 минут назад
Вот тебе и ЧЫК-ЧЫРЫК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SaveUs 24 минуты назад
Сам орёт, что плевать на прошлое и сам же развёлся. Врунишка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 24 минуты назад
В мире животных какое то ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
AlexG Полчаса назад
никогда не любил этого товарища.... А после речи о своем президенте - вообще тотал... Ты в чужой (а после таких речей и Россия тебе чужая) стране х...сосишь своего руководителя страны.... Да ты "Галкин" паря))))) Уважения - минус 100500
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну... да! Неловко выглядит, когда пацаны в бане рассказывают, как классно сосет его новоиспечённая жена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
L.Nemo Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Павел Христенко 40 минут назад
Неплохой повод поржать над любителем поржать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111k
Z_Павел Юрьевич_V 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 44 минуты назад
А ссылка на пруфы есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин 45 минут назад
Дурак. Можно было совместно (это теперь называется коллаборация) вести трансляции. Он несмешно шутит, она уныло раздевается. Что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гомерчик 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 31 комментарий
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74645



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жадность в радость
Жадность в радость
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Фразеологизмы от нейросетей #1
Фразеологизмы от нейросетей #1
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#аварии#люди#позитив#история#Разное#интересно#шоу бизнес#СССР
#автомобили#животные#авто аварии#Прикол#факты#США#интересное#истории#улыбнуло#удивительно
#фото#ДТП#Юмор#забавно#в мире#Автовсячина#полиция#кино#природа#Россия
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ Софи Тёрнер узнала о своём разводе из СМИ Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели Комик Слава Комиссаренко женился на бывшей вебкам-модели 83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда 83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда "На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников "На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце

На что жалуетесь?

Вернуться