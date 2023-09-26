"Мне просто очень грустно!": Слава Комиссаренко узнал о прошлой жизни своей жены из интернета

В своём Instagram* Слава Комиссаренко рассказал, что узнал о прошлом своей жены из СМИ.

Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца, - написал комик.