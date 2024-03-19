Блогерша Лерчек после закрытия уголовного дела подала на развод

В богатстве и в бедности не получилось.
Блогерша Лерчек, после того, как закрыла все долги перед налоговой, подала на развод с мужем. Недавно Чекалина рассказывала, что после судебных тяжб отношения в паре испортились. По словам женщины, семью сохранить пытались, но не получилось.
На личной странице Валерия Чекалина транслировала счастливую семейную жизнь. Пара была вместе со времён студенчества - они поженились в 2012 году. У супругов трёх детей - восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний сын Лев. Mash сообщил, что у Валерии уже есть увлечение - ее тренер по танцам.
Кроме развода супругов их ждут раздел имущества. За 12 лет супруги нажили две квартиры в Москве, 4 элитных автомобиля (BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400) и земельный участок в Подмосковье площадью 5616 квадратных метров. Общая стоимость имущества превышает 200 миллионов рублей.
Адвокат Александр Добровинский уверен, что всё не просто так.
Из кулуарных источников стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным на прошедшем не остановятся. Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Всё-таки сохранить 50% супружеской доли ему [Артёму Чекалину] лучше, чем страдать без денег, — отметил Добровинский.
Источник:
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По идее, и у него конфисковать нужно будет.
Совместно нажили - совместно отвечайте. Можно в соседних тюрьмах.