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Блогерша Лерчек после закрытия уголовного дела подала на развод

Блогерша Лерчек после закрытия уголовного дела подала на развод

Автор:
19 марта 2024 18:29
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   Чекалины   интересное   инфоцыгане   развод   фото   шоу бизнес   
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В богатстве и в бедности не получилось.

Блогерша Лерчек, после того, как закрыла все долги перед налоговой, подала на развод с мужем. Недавно Чекалина рассказывала, что после судебных тяжб отношения в паре испортились. По словам женщины, семью сохранить пытались, но не получилось.

На личной странице Валерия Чекалина транслировала счастливую семейную жизнь. Пара была вместе со времён студенчества - они поженились в 2012 году. У супругов трёх детей - восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний сын Лев. Mash сообщил, что у Валерии уже есть увлечение - ее тренер по танцам.

Кроме развода супругов их ждут раздел имущества. За 12 лет супруги нажили две квартиры в Москве, 4 элитных автомобиля (BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400) и земельный участок в Подмосковье площадью 5616 квадратных метров. Общая стоимость имущества превышает 200 миллионов рублей.

Адвокат Александр Добровинский уверен, что всё не просто так.

Из кулуарных источников стало известно, что претензии налоговиков к Чекалиным на прошедшем не остановятся. Вполне возможно, что решение о разводе было принято исходя из грядущей опасности. Всё-таки сохранить 50% супружеской доли ему [Артёму Чекалину] лучше, чем страдать без денег, — отметил Добровинский.


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Метки: Лерчек   Чекалины   интересное   инфоцыгане   развод   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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2k
Владимир 2 часа назад
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17k
a_komolow Полчаса назад
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3k
STRiX Полчаса назад
Очередную схему мутят, ничему жизнь не учит...
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18k
тов.Suhov 42 минуты назад
Думаю, это "финт ушами" по совету адвоката. Хитрющий этот Добровинский.
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63k
Олег 51 минуту назад
как-же мне их жаль..... может курсы какие купить?
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370
Дело Час назад
П..дец: у супругов трёх детей... Мама родная, кто же это пишет...
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486
Владимир Г. Дело 44 минуты назад
Так на автора сего опуса гляньте и сразу все встанет на свои места.
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36k
БамбарбияКиргуду Час назад
Адвокат скорее всего дал совет.
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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60k
turyst 2 часа назад
Хм... А если это совместно нажитое имущество, было нажито незаконным путём?

По идее, и у него конфисковать нужно будет.

Совместно нажили - совместно отвечайте. Можно в соседних тюрьмах.
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14k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Мне интересно, по "закону" все эти б*ляди обязаны платить в общак. Чтобы в тюрьме им не предъявили. Да и на воле могут хобот на узел завязать. Эта б*лядь платит?
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14k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Сучка хитрожопая. Муженька с паяльника стащить пытается.
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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