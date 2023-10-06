Французский фигурист сделал запрещённое сальто, получил штрафные баллы и всё равно победил

Первым крутить сальто на льду придумал американец Терри Кубичка. Впервые он его исполнил на чемпионате в США в 1976 году. Затем свой фирменный приём он повторил уже на Олимпиаде в австрийском Инсбруке в том же году.





Однако через несколько месяцев после Олимпиады спортивные чиновники от фигурного катания решили запретить этот элемент. Официально считается, что из-за его потенциальной опасности, а также из-за того, что в фигурном катании запрещено приземляться на обе ноги. По неофициальной версии, из-за того, что сальто нарушает эстетику фигурного катания и выглядит вызывающе.