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Французский фигурист сделал запрещённое сальто, получил штрафные баллы и всё равно победил

Французский фигурист сделал запрещённое сальто, получил штрафные баллы и всё равно победил

Автор:
06 октября 2023 12:15
Сообщество : Спорт
Метки: Shanghai Trophy   Видео   Китай   Победа   запрещённый элемент   фигурное катание   
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Этот элемент в фигурном катании запретили ещё в 1976 году.

На китайском турнире Shanghai Trophy французский фигурист Адам Сяо Хим Фа решил удивить публику и исполнил в произвольной программе сальто. Зрителей он впечатлил, но за нарушении правил получил от жюри два штрафных балла. Впрочем, действующему чемпиону Европы это никак не помешало завоевать золотую медаль. Ближайшего соперника, корейца Чха Джун Хвана, он опережал на целых 28 баллов.

Первым крутить сальто на льду придумал американец Терри Кубичка. Впервые он его исполнил на чемпионате в США в 1976 году. Затем свой фирменный приём он повторил уже на Олимпиаде в австрийском Инсбруке в том же году.


Однако через несколько месяцев после Олимпиады спортивные чиновники от фигурного катания решили запретить этот элемент. Официально считается, что из-за его потенциальной опасности, а также из-за того, что в фигурном катании запрещено приземляться на обе ноги. По неофициальной версии, из-за того, что сальто нарушает эстетику фигурного катания и выглядит вызывающе.

Однако спустя десятилетие запрещённый элемент повторила французская фигуристка Сурия Бонали. Пятикратная чемпионка Европы сделала это якобы в знак протеста. После неудачи в короткой программе (она рухнула на лёд) терять её было уже нечего, она решила рискнуть и сделала сальто назад.


После скандала этот прыжок назвали в её честь, но он стал последним в её любительской карьере. Что касается протеста, то боролась она за право выступать в соревнованиях. По её словам, она подвергалась дискриминации из-за цвета кожи, а многие называли её катание неэстетичным и грузным. Отчасти это правда, Бонали была далеко не хрупкой девушкой, а в погоне за сложными элементами пренебрегала качеством скольжения.

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Метки: Shanghai Trophy   Видео   Китай   Победа   запрещённый элемент   фигурное катание   
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6  комментариев
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2k
Максим Макашев 21 минуту назад
французский фигурист Адам Сяо Хим Фа
КОРЕННОЙ француз
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2k
tessio Полчаса назад
Помню в лет дцать назад, когда наши фигуристы брали всё и всегда (почти) и на показательных выступлениях кто-то сделал сальто, наш диктор что вёл трансляцию - "Ну зачем он это сделал? Элемент не сложный, все кто в на ЧМ или ОИ выступает без труда его сделают..."
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13k
кира Час назад
Круто, эффектно! Но не зря такие элементы запрещают. Трахнется кто-нибудь башкой об лед при попытке повторить, будет совсем не весело.
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685
Александр Час назад
Ну не очень смотрится, если какое-нибудь акробатическое катание сделать, то норм.
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107
ruslan d 2 часа назад
Элемент крутой , но не для фигурного катания ...
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