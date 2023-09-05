12 пар близнецов стали первоклассниками одной школы

В Китае в первый класс одной из школ пошли сразу 12 пар близнецов.
Учителя, работающие в школе Дэчжоу (провинция Шаньдун, Китай), немного удивились, когда увидели детишек, пришедших первый раз в первый класс.
Среди маленьких первоклассников оказалось сразу 12 пар близнецов. Конечно, такую ситуацию обычной и привычной не назовёшь.
Кстати, администрация приняла решение зачислить всех близнецов в один класс. Педагоги считают, что мальчикам и девочкам так будет куда комфортнее приспосабливаться к школьной жизни.
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Если при естественном зачатии частота двоен не более 1-1,5%, частота троен около 0,01%, а частота четверен – не более 0,005%, то после ЭКО суммарная частота всех многоплодных беременностей достигает 20-25%