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12&nbsp; пар близнецов стали первоклассниками одной школы

12 пар близнецов стали первоклассниками одной школы

Автор:
05 сентября 2023 13:23
Метки: Видео   Китай   близнецы   в мире   дети   люди   
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В Китае в первый класс одной из школ пошли сразу 12 пар близнецов.

Учителя, работающие в школе Дэчжоу (провинция Шаньдун, Китай), немного удивились, когда увидели детишек, пришедших первый раз в первый класс.

Среди маленьких первоклассников оказалось сразу 12 пар близнецов. Конечно, такую ситуацию обычной и привычной не назовёшь.

Кстати, администрация приняла решение зачислить всех близнецов в один класс. Педагоги считают, что мальчикам и девочкам так будет куда комфортнее приспосабливаться к школьной жизни.

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Метки: Видео   Китай   близнецы   в мире   дети   люди   
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9  комментариев
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13k
Евгений 2 часа назад
Они все на одно лицо.
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1k
Потому что я Алёша 11 минут назад
Какие 12 пар? Все же близнецы...
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1k
Kra 19 минут назад
эксперимент решили поставить, собрав их в одном классе?...
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7k
Slowly 51 минуту назад
В смысле близнецы? Это двадцатичетырня получается.
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28k
Lehoia 54 минуты назад
Так выглядит ад, для учителя -европейца)
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3k
Pill 54 минуты назад
Они все на одно лицо. Могли бы про пары не писать))
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502
Человек Разумный Час назад
Известная побочка от ЭКО.
Если при естественном зачатии частота двоен не более 1-1,5%, частота троен около 0,01%, а частота четверен – не более 0,005%, то после ЭКО суммарная частота всех многоплодных беременностей достигает 20-25%
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