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Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе

Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе

Автор:
18 августа 2023 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 3d принтер   Видео   Китай   облачное хранилище   поломка   сбой программы   
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Некоторые аппараты таким образом самоуничтожились.

Ночное восстание 3D-принтеров произошло с 15 на 16 августа. Аппараты китайской компании Bambu самопроизвольно включились и начали печатать то, о чём их не просили. Некоторые из них повторяли предыдущее задание, другие — поверх уже готовых изделий печали что-то непонятное. Какое-то количество станков вышли из строя, повредив свои экструдеры излишним количеством напечатанных изделий. Ущерб пока не подсчитан, однако в компании проблему уже признали и извинились перед владельцами станков.

Точная причина неполадки пока неизвестна, в компании продолжают расследование, но самая вероятная версия — это сбой в облачном хранилище Bambu, где владельцы хранили задания для своих аппаратов. На серверах компании произошло несколько отключений, системы дали сбой и, не получив подтверждения об успешно завершённых заданиях, отправили принтерам команду начать работу.


Ситуация, как подчёркивают эксперты, довольно серьёзная. 3D-принтеры Bambu работают удалённо (функция работы вне интернета тоже есть, но пользуются единицы), а в момент печати довольно сильно нагреваются, что могло спровоцировать пожары.

Производитель 3D-принтеров заявил, что берёт всю ответственность на себя и пообещал внести в систему изменения, чтобы подобного больше не повторялось. Однако бесплатный ремонт или замену вышедших из строя комплектующих обещать не стали. В компании попросили каждого владельца, чьему имуществу был нанесён ущерб, связаться с Bambu, чтобы решить вопрос с компенсацией и ремонтом в индивидуальном порядке.

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Метки: 3d принтер   Видео   Китай   облачное хранилище   поломка   сбой программы   
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32k
MatveiVainrub Час назад
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62k
doker 39 минут назад
Принтеры без колёс, хотя-бы... А пылесосы... реальная киберсила - они знают вашу квартиру лучше вас, вам не скрыться.
Если покупаете робот-пылесос - заведите кошку. Коты знают, как уничтожать компьютеризированные девайсы. Можно купить крыс, но это на любителя.
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