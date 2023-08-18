Восстание машин: китайские 3D-принтеры включились ночью и начали печатать сами по себе

Точная причина неполадки пока неизвестна, в компании продолжают расследование, но самая вероятная версия — это сбой в облачном хранилище Bambu, где владельцы хранили задания для своих аппаратов. На серверах компании произошло несколько отключений, системы дали сбой и, не получив подтверждения об успешно завершённых заданиях, отправили принтерам команду начать работу.





Ситуация, как подчёркивают эксперты, довольно серьёзная. 3D-принтеры Bambu работают удалённо (функция работы вне интернета тоже есть, но пользуются единицы), а в момент печати довольно сильно нагреваются, что могло спровоцировать пожары.