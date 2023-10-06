"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусе

"Иностранным специалистам", работавшим на одном из складов, не понравилось, что водитель стал запускать в автобус от предприятия сначала официально устроенных сотрудников, а потом - всех остальных.
Массовую драку сняли на камеру в Толмачево под Новосибирском. По словам очевидцев, участники конфликта - работники складов торговой сети "Ярче".
Автор видео, опубликовано в сообществе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте", утверждает, что подобные драки с участием "иностранных специалистов" - не редкость. Как правило, мигранты налетают всей толпой на одного и устраивают "замес", причём причины конфликтов могут быть абсолютно любыми: сскорбление сотрудника, какие-то бытовые недопонимания. Из последних - как раз скандал с водителем автобуса, который определи очерёдность посадки. Т.к. мест в транспорте не хватает, водитель объявил, что сначала посадит официально трудоустроенных, после чего начался скандал с дракой.
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"Людям невозможно работать и спокойно добираться на служебном транспорте до работы и с работы до дома. Если русский парень сел в автобусе, а не русскому места не хватило, то все его собратья тут же подлетают и начинают распускать руки. Рейд по нелегалам был дважды, ситуацию это не исправило"., - сообщает автор ролика.
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В комментариях под видео в ВК новосибирцы отмечают, что работодателям выгодно нанимать на работу именно мигрантов.
"На складах всех местных сетей 80% работников – мигранты. Их берут на работу, потому что они намного менее требовательны и больше терпят нападки со стороны начальства, типа штрафов, нереальных требований в выработке и т.д. В то время как уважающий себя человек либо просто не будет там работать, либо будет постоянно вопросы задавать", – замечает Юрий П.
Несмотря на регулярные рейды полиции по местам скопления "иностранных специалистов" обстановка спокойней не становится. Да и с чего бы, если только по официальной информации в городе и области находятся более 62 тысяч мигрантов.
После появления видео о драке (инцидент случился 4 октября) на складе под Новосибирском, ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о ходе следствия», — сообщают СМИ со ссылкой на СК РФ.
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Странная ситуация. А как "неофициально трудоустроенным" из Толмачева добираться? И каким образом водитель определяет, кого в автобус пускать, а кого не пускать? Требует при входе предъявить трудовой договор с печатью? И при чем тут мигранты? Или термином "официально трудоустроенный" так иносказательно называют русских, а "неофициально трудоустроенный" представителей всех остальных национальностей? Типа, чтобы не обвинили в расовой сегрегации. Ну и наконец, главный вопрос: это такая официальная политика компании или частная инициатива водителя автобуса, у которого внезапно разыгрался синдром вахтёра?
Давайте так. Что сама конфликтная ситуация стала возможной, вина работодателя. Автобусов, простите, должно хватать всем работникам.
Далее.
На работу мигрантов берут уже не только и не столько из-за их готовности работать за меньшие деньги или сносить более суровые условия труда.
Нет. Все гораздо элементарнее - людей тупо не хватает.
Короче. Если совсем просто. Потребность в работниках просто больше, чем количество готовых вообще работать жителей. Потому мигрантам есть где работать. Они не штрейкбрехейхеры.
Обезьянцы стадом берут , ором .
Вспомнить надо как в молодости район на район ходили .
Лежачих не били . Но "этих" можно , даже нужно .
Ибо нефуй !
Водитель останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться
перед автобусом. Спрашивает в чем дело. Негры:
- Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают, говорят, мы
белые будем сидеть спереди, а вы назад садитесь. Водитель:
- Да мне вообще по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А
теперь все молча зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед,
темно-зеленые назад.