"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусе

В комментариях под видео в ВК новосибирцы отмечают, что работодателям выгодно нанимать на работу именно мигрантов.

"На складах всех местных сетей 80% работников – мигранты. Их берут на работу, потому что они намного менее требовательны и больше терпят нападки со стороны начальства, типа штрафов, нереальных требований в выработке и т.д. В то время как уважающий себя человек либо просто не будет там работать, либо будет постоянно вопросы задавать", – замечает Юрий П.

Несмотря на регулярные рейды полиции по местам скопления "иностранных специалистов" обстановка спокойней не становится. Да и с чего бы, если только по официальной информации в городе и области находятся более 62 тысяч мигрантов.

После появления видео о драке (инцидент случился 4 октября) на складе под Новосибирском, ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о ходе следствия», — сообщают СМИ со ссылкой на СК РФ.