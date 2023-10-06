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"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусе

"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусе

Автор:
06 октября 2023 11:51
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   Новосибирская область   Толмачево   драка   иностранцы   мигранты   полиция   склад   ярче   
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"Иностранным специалистам", работавшим на одном из складов, не понравилось, что водитель стал запускать в автобус от предприятия сначала официально устроенных сотрудников, а потом - всех остальных.

Массовую драку сняли на камеру в Толмачево под Новосибирском. По словам очевидцев, участники конфликта - работники складов торговой сети "Ярче".


Автор видео, опубликовано в сообществе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте", утверждает, что подобные драки с участием "иностранных специалистов" - не редкость. Как правило, мигранты налетают всей толпой на одного и устраивают "замес", причём причины конфликтов могут быть абсолютно любыми: сскорбление сотрудника, какие-то бытовые недопонимания. Из последних - как раз скандал с водителем автобуса, который определи очерёдность посадки. Т.к. мест в транспорте не хватает, водитель объявил, что сначала посадит официально трудоустроенных, после чего начался скандал с дракой.


"Людям невозможно работать и спокойно добираться на служебном транспорте до работы и с работы до дома. Если русский парень сел в автобусе, а не русскому места не хватило, то все его собратья тут же подлетают и начинают распускать руки. Рейд по нелегалам был дважды, ситуацию это не исправило"., - сообщает автор ролика.


В комментариях под видео в ВК новосибирцы отмечают, что работодателям выгодно нанимать на работу именно мигрантов.


"На складах всех местных сетей 80% работников – мигранты. Их берут на работу, потому что они намного менее требовательны и больше терпят нападки со стороны начальства, типа штрафов, нереальных требований в выработке и т.д. В то время как уважающий себя человек либо просто не будет там работать, либо будет постоянно вопросы задавать", – замечает Юрий П.


Несмотря на регулярные рейды полиции по местам скопления "иностранных специалистов" обстановка спокойней не становится. Да и с чего бы, если только по официальной информации в городе и области находятся более 62 тысяч мигрантов.


После появления видео о драке (инцидент случился 4 октября) на складе под Новосибирском, ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о ходе следствия», — сообщают СМИ со ссылкой на СК РФ.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Видео   Новосибирская область   Толмачево   драка   иностранцы   мигранты   полиция   склад   ярче   
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32  комментария
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13k
Кыся 2 часа назад
Пока они там возбуждаются, "специалисты" размножаются.
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18k
Shtoppi 16 минут назад
а правительство в этом ничего криминального не видит. для них мигры полезные и нужные, потому что стоят не дорого, а граждане страны это серая масса налогоплательщиков и терпил, которыми можно вертеть как угодно. главное грамотно врать, промывать мозги патриотическими речами и иногда устраивать цирковые шоу с участие омон про отлов и депортацию инородцев. что они успешно и претворяют в жизнь. ну а если кто и тогда начнет рот разевать, то для усмирения, есть написанные чиновниками, преступные законы, которые защищают всех, кроме граждан.
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6k
мемфрид 22 минуты назад
Спасибо нашему президенту за удивительную возможность видеть этот зоопарк по всей стране, в каждом районе любого города/поселка. Контактный зоопарк им. В.В. Путина
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49k
Элек Мек Полчаса назад
Выселять и возвращать к е.б.е.н.я.м всех по кишлакам и аулам в родные стойбища.
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29
Дмитрий Полчаса назад
Чурбаньё хули...это не лечится
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44
Patiot Полчаса назад
"....Т.к. мест в транспорте не хватает, водитель объявил, что сначала посадит официально трудоустроенных...."
___________________________
Странная ситуация. А как "неофициально трудоустроенным" из Толмачева добираться? И каким образом водитель определяет, кого в автобус пускать, а кого не пускать? Требует при входе предъявить трудовой договор с печатью? И при чем тут мигранты? Или термином "официально трудоустроенный" так иносказательно называют русских, а "неофициально трудоустроенный" представителей всех остальных национальностей? Типа, чтобы не обвинили в расовой сегрегации. Ну и наконец, главный вопрос: это такая официальная политика компании или частная инициатива водителя автобуса, у которого внезапно разыгрался синдром вахтёра?
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15k
Alex Полчаса назад
"стал запускать в автобус от предприятия сначала официально устроенных сотрудников, а потом - всех остальных."- а компетентные органы не хотят поинтересоваться у сети "Ярче", почему у них работают "все остальные", то есть, не официально устроенные?
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11k
Sapsan Полчаса назад
"Эйй бача". Походу таджики.
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715
Aurelian 46 минут назад
Наняли животных, не удивляйтесь, что они ведут себя как животные. Это дикари с атрофированным мозгом.
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1k
adssaf afasffdsga 53 минуты назад
И всех выявленных в Чечню. Нуачо? Пущщай разбираются, тоже, можно сказать, о Коране речь.
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21k
Davy Jones 55 минут назад
Не ну если мигранты с мигрантами, че такого, ну повеселились зверушки на потеху публики, бывает
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22k
Mike Miller 56 минут назад
"Их берут на работу, потому что они намного менее требовательны и больше терпят нападки со стороны начальства"

Давайте так. Что сама конфликтная ситуация стала возможной, вина работодателя. Автобусов, простите, должно хватать всем работникам.

Далее.
На работу мигрантов берут уже не только и не столько из-за их готовности работать за меньшие деньги или сносить более суровые условия труда.
Нет. Все гораздо элементарнее - людей тупо не хватает.
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3k
SmartCat101 59 минут назад
обезьяна всегда останется обезьяной - сколько на неё штаны не одевай
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59k
Олег Час назад
Насколько я помню штраф на предприятие за каждого нелегала 800 тыс руб. Либо у предприятия крепкая крыша, либо они полные идиоты.
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9k
Дмитрий Час назад
Опять русских бьют? Да что ж такое то! Никто не знает? Когда уже русские объединяться будут? Ну что б их не били...
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Час назад
Нет , пора русским скинуть с плеч шлейф цивилизованности .
Обезьянцы стадом берут , ором .
Вспомнить надо как в молодости район на район ходили .
Лежачих не били . Но "этих" можно , даже нужно .
Ибо нефуй !
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34
Alexandr Час назад
В полном автобусе едут негры и белые, между ними начинается потасовка.
Водитель останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться
перед автобусом. Спрашивает в чем дело. Негры:
- Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают, говорят, мы
белые будем сидеть спереди, а вы назад садитесь. Водитель:
- Да мне вообще по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А
теперь все молча зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед,
темно-зеленые назад.
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7k
Станислав Час назад
Так надо не только нелегалов рейдами убирать, но и фирмы, которые их берут штрафовать на несколько лямов. Пару рейдов пройдет и владелец фирмы уже яйца почешет.
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27k
AzuveR Час назад
А можно усадить этих чурок в эти автобусы и вывезти на буй из страны ,с концами .
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10k
МихА 2 часа назад
"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусеПосмотреть
"Происходит полный беспредел": в Новосибирске мигранты подрались из-за свободных мест в автобусе
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505
Собака 2 часа назад
Обезьяны!
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