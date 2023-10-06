17 несимпатичных и откровенно страшненьких архитектурных сооружений, которые встречаются в разных странах мира

Вам когда-нибудь встречались откровенно некрасивые или даже безобразные сооружения? Если нет, то вам крупно повезло, потому что сегодня мы как раз ими полюбуемся. Да, они непривлекательны, но всё равно заслуживают внимания и даже в какой-то мере похвалы. Потому что архитекторы, занявшиеся их возведением, смогли сделать практически невозможное — выделить своё детище на фоне миллионов других зданий. Это ли не достижение?

Жижковская телевизионная башня, Прага, Чехия