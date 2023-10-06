17 несимпатичных и откровенно страшненьких архитектурных сооружений, которые встречаются в разных странах мира

Красота в архитектуре субъективна и зависит от вкусов каждого человека. Однако некоторые здания всё равно могут вызывать смешанные реакции и стать объектом бурных обсуждений, а также насмешек.
Вам когда-нибудь встречались откровенно некрасивые или даже безобразные сооружения? Если нет, то вам крупно повезло, потому что сегодня мы как раз ими полюбуемся. Да, они непривлекательны, но всё равно заслуживают внимания и даже в какой-то мере похвалы. Потому что архитекторы, занявшиеся их возведением, смогли сделать практически невозможное — выделить своё детище на фоне миллионов других зданий. Это ли не достижение?
Жижковская телевизионная башня, Прага, Чехия
Здание выглядит невероятно странно и сюрреалистично. А эти дети, ползущие вверх? Да они любого сведут с ума!
Слоновье здание, Бангкок, Таиланд
Это одна из самых популярных достопримечательностей города. Предполагается, что здание должно было напоминать слона. Но зверь получился каким-то уж слишком неказистым и не особо дружелюбным.
Штаб-квартира CCTV, Пекин, Китай
Портовый дом в Антверпене, Бельгия
Де Роттердам, Нидерланды
Национальный совет по рыболовству, Индия
Райт Тауэр, Луисвилл, Кентукки
Театр Landmark, Девон, Англия
Нет, это не ядерные реакторы. Так выглядит крыша одного из самых известных театров города.
Здание Мирадор, Мадрид, Испания
Каждый из блоков здания отличается не только по цвету, но ещё и планировкой и типом квартир. Архитекторы при строительстве этого шедевра явно не сдерживали себя в фантазиях.
Здание Selfridges в Бирмингеме, Великобритания
Здание похоже на инопланетное нечто. Может, это космический корабль? Или штаб, где собираются галактические монстры?
Башня Агбар, Барселона, Испания
Технический колледж Аояма, Токио, Япония
Международный аэропорт Денвера, Колорадо, США
Отель Inntel в Зандаме, Нидерланды
Возводя это здание, строители явно руководствовались принципом «всего и побольше».
Отель «Рюгён», Пхеньян, Северная Корея
Здание штаб-квартиры компании Aldar, Абу-Даби
В основу этого архитектурного проекта легли формы ракушек. Безусловно, похоже. Но, по мнению местных жителей, красота этого здания всё равно остаётся под большим вопросом.
Здание банка, Мюнхен, Германия
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