Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР

Представляю вам подборку из своего раскрашенного архива — снимки грандиозных сооружений, гигантских машин, ракет, крупных заводов и других фантастических объектов построенных в Советское время.
Переброска судна "Метеор" через 110 метровую плотину Красноярской ГЭС, 1970 год
Красноярская ГЭС на фотографии еще в стадии строительства, её запустят в 1972 году и она станет второй по мощности в стране.
В советское время было сильно развито пассажирское судостроение. По рекам страны рассекали скоростные теплоходы на подводных крыльях такие как: "Метеор", "Ракета", "Комета" и "Восход". По внешнему виду этот транспорт был не похож на обычную лодку или какой-либо другой транспорт и пользовался немалой популярностью.
БелАЗ-549 на Ленинском проспекте. Минск, 1976 год
БелАЗ-549 — сверхтяжелый карьерный самосвал производства Белорусского автомобильного завода. Выпускался серийно с 1974 по 1986 годы. Являлся первым карьерным самосвалом марки БелАЗ с электромеханической трансмиссией. Всего было собрано 1638 единиц.
БелАЗу удалось сохранить своё предприятие после развала СССР и он до сих пор является крупным игроком в индустрии горнодобывающего оборудования, производящий широкий спектр горнодобывающих грузовиков, погрузчиков и других тяжелых технических машин. Их продукция известна своей долговечностью, надежностью и эффективностью.
Первый полет самолета ТУ-144, 31 декабря 1968 год
Ту-144 – это гордость авиации СССР и первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолёт (вторым стал французский «Конкорд»). Воздушное судно могло разгоняться до 2500 км/ч. Разрабатывал самолёт именитый авиаконструктор Андрей Туполев.
Первый коммерческий рейс состоялся в 1977 году.
Строительство Братской ГЭС, 1950-е
Строительство крупнейшей на тот момент гидроэлектростанции в СССР потрясло весь мир, ведь только недавно закончилась Великая Отечественная война. На стройку грандиозного проекта в Сибирь съезжались тысячи людей со всей страны.
Сейчас Братская ГЭС занимает третье место по мощности в России, на неё приходится 2% вырабатываемой в стране электроэнергии.
ГАЗ-16 – экспериментальный советский автомобиль
Этот необычный экспериментальный автомобиль передвигался на воздушной подушке. Первый рабочий образец был собран в 1962 году. Собран он был из комплектующих вертолета Ми-2 и и ДВС от представительского автомобиля ГАЗ-13 "Чайка".
Паровоз ИС в цехе на Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции. Украинская ССР, г. Ворошиловград, 1937 год
Советский магистральный пассажирский паровоз типа 1-4-2. На момент создания являлся самым мощным пассажирским паровозом в Европе. Обладатель премии Гран-при на Всемирной парижской выставке.
Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь», СССР, 1980-е
Это единственный полностью построенный и функционирующий экраноплан из этой серии, планировалось построить 8 таких кораблей.
Предназначался он для поражения надводных целей, был незаметен для корабельных радаров и мог с легкостью потопить судно любого типа.
Причалившая к берегу подводная лодка. Мурманская обл., губа Лопаткина, 1978 год
Советский Союз был пионером в области ядерных подводных технологий, разрабатывая парк мощных и инновационных подводных лодок, которые сыграли важную роль в холодной войне.
Вертолет Ми-6
Ми-6 — первый в мире вертолёт серийного производства, оснащённый двумя турбовальными двигателями со свободной турбиной. Его компоновочная схема признана классической. Первый полет был совершен в 1957 году.
Уралмаш. Свердловск, 1958 год
Рабочий на Уральском заводе тяжелого машиностроения. Уралмашзавод был основан в 1933 году. В годы войны на нём собирали комплектующие для танков и продукцию оборонного назначения.
Предприятие до сих пор функционирует и производит экскаваторы для горнодобывающих предприятий, дробильно-размольное оборудование, шахтные подъёмные машины, тяжёлые мостовые краны, оборудование для АЭС.
Ми-6 и УРАЛ полетели строить ЛЭП, СССР
Ещё одна фотография с вертолетом МИ-6, которая позволяет понять насколько он большой и мощный.
Спуск на воду рыбопромысловой базы "Восток", на Ленинградском Адмиратейском заводе, 1969 год
На момент спуска это была крупнейшая в мире рыбопромысловая база.
Это буквально плавящий рыбный комбинат, который перерабатывал рыбу, делал консервы, делал мороженую рыбную продукцию и из остатков рыбных отходов делал кормовую муку и технический жир.
Космический корабль "Буран" на самом большом в мире грузовом самолете "Мрия", он же АН-225
Ан-225 был разработан в Советское время на Киевском механическом заводе. Главная цель такого огромного самолета это транспортировка многоразового космического корабля "Буран".
Длина самолета - 84 метра, высота - 18,2 метра. Его можно сравнить с шестиэтажным четырехподъездным домом.
Испытание нового автомобиля ЗИС-110, 1947 год
Проверяют только что выпущенный автомобиль в дождевальной камере на влагопроницаемость.
Это первый послевоенный автомобиль автопрома Советского союза, предназначался для высшего руководства страны.
Доставка ракетоносителя с космический кораблем ''Союз'' на стартовую площадку. Космодром Байконур, 1960-е
Кировский завод (ЧТЗ). Погрузка готовых тракторов «С-80» на железнодорожные платформы
В первый год 4-й пятилетки (1945–1950) ЧТЗ перешел к выпуску мощных тракторов «С-80». В 1948 году с конвейера ежедневно сходило несколько десятков машин. Выпуск усовершенствованных «С-80» продолжался в годы 5-й и 6-й пятилеток.
Минск, Самолеты ТУ-134, 1983 год
Советский пассажирский самолет для полетов малой и средней протяжённости. Самолет ТУ-134, был одним из самых популярных авиалайнеров в Советском Союзе. Также самолеты поставлялись в страны Варшавского договора.
Горьковский автомобильный завод. Сборка автомобилей ГАЗ-М-20
Идет погрузка «Волг» для отправки в Москву, 1975 год
Погрузка готовой продукции автозавода на судно "Кологрив" в Горьковском речном порту.
Харьковский тракторный завод - «Обувание» трактора, 1958 год
На фотографии легендарный трактор ДТ-54.
Источник:
- 3 заброшенных научных сооружения СССР
- Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
- 7 крупнейших сооружений, которые построил Китай за последние 20 лет
- Самые необычные дома Москвы
- Самый главный “Детский Мир”
И, тот чей разум не сильно крепок, смотрел фильмы Бондарчука младшего, Михалкова и прочие высеры и думал - о, боже мой, какой совок с КГБ и расстрелами, где людей за людей не считали.
Были ли в СССР проблемы? Разумеется были, ибо страна относительная молодая, большая и многонациональная, окружённая капиталистическими странами, которые из кожи вон лезли чтоб поднасрать, и упаси господь, чтоб их уже, западные рабочие и крестьяне, не осознали что они в рабстве и не совершили революцию. К тому же у нас прошло 2 разрушительных мировых войны, в которых было уничтожено около 40% материального благосостояния нации.. я уже молчу о людских потерях и просадке экономики. И после этих войн, коммунисты создают атомную бомбу, первыми отправляют человека в космос, и начинают плотно дышать в затылок США, у которых отродясь таких войн не было и которая довольно круто разбогатела на поставках в разрушенную Евразию как раз таки благодаря 2-ум мировым войнам (Они кстати и 3-ую именно по этой причине очень хотят начать, ибо не на их континенте она будет ). В таком климате, очень сложно строить страну без проблем.. Но если взять голые цифры, посмотреть какой был прирост населения, как развивалась экономика, какие достижения были в науке и в целом, как жил среднестатистический человек и что мог себе позволить и сколько у него было прав и свобод.. то это небо и земля по отношению к нынешней РФ. Считайте, что на данный момент мы живём при феодализме: у нас есть царь, его свита, бояре, опричинки, попы и фактически бесправное быдло.. Что бы вам не рассказывали по телевизору.. Для большинства - построить собственную квартиру на 70 квм и купить машину в кредит - квинтэссенция жизненного успеха. С другой стороны мы видим, как жируют на средства СССР люди, которые преступным путём пробились в верха и не менее преступной приватизацией завладели общественной собственностью.. мы называем из олигархи, но по сути это просто бандиты которые украли то что строили наши предки. Более того, не менее "хорошие" люди сидят сейчас в правительственных кабинетах и путём написания нужных законов и управления силовым аппаратом страны, помогают дальше грабить и эксплуатировать народ.
Печально всё это.
Нижняя часть ракеты должна быть болотно-зеленой (ближе к серому), защитные колпаки на соплах, на крепеже и временные расширительные бачки - все ярко красные.
Установочный агрегат (подемник, на котором ракета едет) - зеленый.