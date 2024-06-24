Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР

Переброска судна "Метеор" через 110 метровую плотину Красноярской ГЭС, 1970 год

Красноярская ГЭС на фотографии еще в стадии строительства, её запустят в 1972 году и она станет второй по мощности в стране.

В советское время было сильно развито пассажирское судостроение. По рекам страны рассекали скоростные теплоходы на подводных крыльях такие как: "Метеор", "Ракета", "Комета" и "Восход". По внешнему виду этот транспорт был не похож на обычную лодку или какой-либо другой транспорт и пользовался немалой популярностью.