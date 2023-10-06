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Нижегородец принял паразита в носу за прыщ и жил с ним всё лето

Нижегородец принял паразита в носу за прыщ и жил с ним всё лето

Автор:
06 октября 2023 10:06
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Нижний Новгород   дирофилярия   медицина   нематода   прыщ   укус комара   
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Лишь когда "прыщ" начал шевелиться, мужчина обратился к врачу.

В начале лета 35-летнего нижегородца укусил комар. Подумаешь, невидаль - решил мужчина - и не обратил никакого внимания на этот инцидент.На месте укуса появилось образование, похожее на прыщик. Нарост нижегородцу не мешал, пока не стал чесаться. А потом мужчина почувствовал какие-то шевеления внутри прыща и поспешил к врачу.


Каково же было изумление пациента, когда на УЗИ стало понятно, что образование не имеет ничего общего с акне. Как объяснил доктор, через укус комара мужчина заполучил паразита - нитевидную нематоду, и всё это время червь рос и развивался в капсуле, которая защищала его от внешних воздействий.


Доктор поясняет, от прыща эту пакость можно отличить как раз по тому, что содержимое дирофилярии иногда шевелится, причиняя боль и дискомфорт.

Врач Благополучно удалил нематоду вместе с капсулой.


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Метки: Нижний Новгород   дирофилярия   медицина   нематода   прыщ   укус комара   
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4k
Наталья Полчаса назад
+ ещё одна фобия - комары...
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17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
+1 к фобии
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657
Шурман Полчаса назад
В прошлом месяце был на озере все нормально вроде бы ни кто не кусал . На следующий день на правой руке появились какие 2 бородавки высотой ну скажем так около 4х мм , начал давить боль адская , в итоге вытащил их на их месте просто покраснение и ни какой крови . Что это было так и не понял .
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