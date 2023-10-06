Нижегородец принял паразита в носу за прыщ и жил с ним всё лето

Лишь когда "прыщ" начал шевелиться, мужчина обратился к врачу.
В начале лета 35-летнего нижегородца укусил комар. Подумаешь, невидаль - решил мужчина - и не обратил никакого внимания на этот инцидент.На месте укуса появилось образование, похожее на прыщик. Нарост нижегородцу не мешал, пока не стал чесаться. А потом мужчина почувствовал какие-то шевеления внутри прыща и поспешил к врачу.
Каково же было изумление пациента, когда на УЗИ стало понятно, что образование не имеет ничего общего с акне. Как объяснил доктор, через укус комара мужчина заполучил паразита - нитевидную нематоду, и всё это время червь рос и развивался в капсуле, которая защищала его от внешних воздействий.
Доктор поясняет, от прыща эту пакость можно отличить как раз по тому, что содержимое дирофилярии иногда шевелится, причиняя боль и дискомфорт.
Врач Благополучно удалил нематоду вместе с капсулой.
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