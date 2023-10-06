Нижегородец принял паразита в носу за прыщ и жил с ним всё лето

В начале лета 35-летнего нижегородца укусил комар. Подумаешь, невидаль - решил мужчина - и не обратил никакого внимания на этот инцидент.На месте укуса появилось образование, похожее на прыщик. Нарост нижегородцу не мешал, пока не стал чесаться. А потом мужчина почувствовал какие-то шевеления внутри прыща и поспешил к врачу.





Каково же было изумление пациента, когда на УЗИ стало понятно, что образование не имеет ничего общего с акне. Как объяснил доктор, через укус комара мужчина заполучил паразита - нитевидную нематоду, и всё это время червь рос и развивался в капсуле, которая защищала его от внешних воздействий.