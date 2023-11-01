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Ангельское свечение раненых в битве при Шайло

Ангельское свечение раненых в битве при Шайло

Автор:
01 ноября 2023 13:30
Сообщество : Наука
Метки: P. luminescens   ангельское сияние   бактерия   битва при Шайло   заживление   нематода   рана   раненый   свечение   симбиоз   
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Битва при Шайло – крупное сражение Гражданской войны США, произошедшее 6 и 7 апреля 1862 года на юго-западе штата Теннесси. Некоторые последствия которого поставили в тупик лучших медиков своего времени.

После неожиданной атаки армия конфедератов отступила. А прибывшие на место сражения медики оказались не готовы к такому количеству раненых. Их оказалось порядка 16 тысяч. Соответственно о быстрой эвакуации и помощи речи не шло. И многим солдатам пришлось дожидаться помощи несколько дней, лёжа в сырости и грязи.

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Работавшие в круглосуточном  режиме врачи с удивлением отметили, что с наступлением темноты раны некоторых мужчин издают слабое, но заметное голубовато-зелёное свечение. Шансы на выздоровление у таких раненых оказались выше, раны заживали быстрее, а шрамы оставались менее заметными. Удивлённые очевидцы назвали феномен ангельским свечением, посчитали проявлением божьей воли и занялись решением более глобальных насущных проблем.

Историей уже в нашем веке заинтересовались два парня – студенты Билл Мартин и Джон Кертис. Билл как-то посетил место исторической битвы и подошёл в своей матери с вопросом: а не могут ли быть причиной странного свечения бактерии? Женщина работала микробиологом и предложила сыну самостоятельно изучить этот вопрос.

Билл предложил другу Джону принять участие в исследовании. В ходе которого ребята выяснили, что бактерия  Photorhabdus luminescens действительно может давать такое мерцание. Но нормальная температура человеческого тела для неё губительна.

Однако с учётом того, что солдаты лежали на холодной мокрой земле, под дождём, условия гипотермии стали для микроорганизма подходящими для выживания.

Бактерии находятся в симбиотической связи с червями-нематодами. Когда паразит проникает в личинку насекомого, бактерия активизируется и убивает носителя. И оба симбионта питаются погибшей личинкой.

Биолюминесценция привлекает насекомых, поэтому проблем с пищей не бывает. Побочным действием активности P. luminescens является уничтожение и других бактерий. Поэтому раненые, избавленные от прочих возбудителей, быстрее восстанавливались и выздоравливали.


Результаты исследований ребята представили на Международной научной и инженерной ярмарке Intel 2001 года в Сан-Хосе, заняв в командных соревнованиях первое место.

И если раньше раны с голубоватым свечением были больше мистическим элементом национального фольклора, то открытие студентов позволило дать феномену рациональное объяснение и доказать, что никогда заранее не узнаешь, в каком обличье может предстать твой ангел.  

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Метки: P. luminescens   ангельское сияние   бактерия   битва при Шайло   заживление   нематода   рана   раненый   свечение   симбиоз   
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3  комментария
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11k
zlopisec 46 минут назад
По древней традиции юго-запада штата Теннесси студентов-еретиков сожгли....
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20k
Bill 19 минут назад
Разбили еще одну релизиозную легенду. Скоро докажут что эти же самые бактерии могут превращать воду в вину. И помогают ходить по воде.
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