Ангельское свечение раненых в битве при Шайло

Битва при Шайло – крупное сражение Гражданской войны США, произошедшее 6 и 7 апреля 1862 года на юго-западе штата Теннесси. Некоторые последствия которого поставили в тупик лучших медиков своего времени.
После неожиданной атаки армия конфедератов отступила. А прибывшие на место сражения медики оказались не готовы к такому количеству раненых. Их оказалось порядка 16 тысяч. Соответственно о быстрой эвакуации и помощи речи не шло. И многим солдатам пришлось дожидаться помощи несколько дней, лёжа в сырости и грязи.
Работавшие в круглосуточном режиме врачи с удивлением отметили, что с наступлением темноты раны некоторых мужчин издают слабое, но заметное голубовато-зелёное свечение. Шансы на выздоровление у таких раненых оказались выше, раны заживали быстрее, а шрамы оставались менее заметными. Удивлённые очевидцы назвали феномен ангельским свечением, посчитали проявлением божьей воли и занялись решением более глобальных насущных проблем.
Историей уже в нашем веке заинтересовались два парня – студенты Билл Мартин и Джон Кертис. Билл как-то посетил место исторической битвы и подошёл в своей матери с вопросом: а не могут ли быть причиной странного свечения бактерии? Женщина работала микробиологом и предложила сыну самостоятельно изучить этот вопрос.
Билл предложил другу Джону принять участие в исследовании. В ходе которого ребята выяснили, что бактерия Photorhabdus luminescens действительно может давать такое мерцание. Но нормальная температура человеческого тела для неё губительна.
Однако с учётом того, что солдаты лежали на холодной мокрой земле, под дождём, условия гипотермии стали для микроорганизма подходящими для выживания.
Бактерии находятся в симбиотической связи с червями-нематодами. Когда паразит проникает в личинку насекомого, бактерия активизируется и убивает носителя. И оба симбионта питаются погибшей личинкой.
Биолюминесценция привлекает насекомых, поэтому проблем с пищей не бывает. Побочным действием активности P. luminescens является уничтожение и других бактерий. Поэтому раненые, избавленные от прочих возбудителей, быстрее восстанавливались и выздоравливали.
Результаты исследований ребята представили на Международной научной и инженерной ярмарке Intel 2001 года в Сан-Хосе, заняв в командных соревнованиях первое место.
И если раньше раны с голубоватым свечением были больше мистическим элементом национального фольклора, то открытие студентов позволило дать феномену рациональное объяснение и доказать, что никогда заранее не узнаешь, в каком обличье может предстать твой ангел.
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