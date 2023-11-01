Ангельское свечение раненых в битве при Шайло

Билл предложил другу Джону принять участие в исследовании. В ходе которого ребята выяснили, что бактерия Photorhabdus luminescens действительно может давать такое мерцание. Но нормальная температура человеческого тела для неё губительна.

Однако с учётом того, что солдаты лежали на холодной мокрой земле, под дождём, условия гипотермии стали для микроорганизма подходящими для выживания.