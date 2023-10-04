Разница между психологом, психотерапевтом и психиатром

Следующая ступень. Этот специалист уже с обязательным медицинским образованием (специальность - лечебное дело). Если у человека серьёзная депрессия, психические расстройства, посттравматичный синдром - это определённо работа для психотерапевта.

Он работает над сложными жизненными ситуациями, такими как потери (смерть члена семьи, друга, ребенка, родителей и даже животных), с жертвами насилия, с людьми, у которых есть, к примеру, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) и так далее. Всё зависит от направления психотерапии, в которой он работает.

Поскольку к психотерапевту уже приходят люди с изломанной психикой, то нередко он работает в связке с психиатром.

С чем можно обратиться: