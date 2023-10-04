Разница между психологом, психотерапевтом и психиатром

Многие до сих считают, что любой специалист с приставкой "психо" - это что-то про лечение раскачивающихся на месте людей, уставившихся в одну точку и сидящих на больничной койке. Но ведь это совсем не так. Точнее, не совсем так.
Уже давно доказано, что психосоматика оказывает огромное влияние на физическое здоровье. На фоне постоянного стресса могут обостриться самые разные заболевания - от желудочно-кишечного тракта до сердечно-сосудистых заболеваний. Важно понимать, что в современном мире проживание в городах и мегаполисах очень часто влечёт за собой хроническую усталость, нервные срывы, стресс, риск развития депрессии. Но люди до сих побаиваются пойти к специалисту, хотя всё вышеперечисленное - это не шутки. Почему-то, если человек ломает руку или ногу, то он идёт ко врачу, а когда ломается психика, то предпочитает или заливать это алкоголем (что само по себе депрессант), или "не обращать внимания". И может довести себя до больничной койки.
Так в чём же различие этих специалистов?
Начать стоит с самого лёгкого, так сказать, "разговорного жанра". Психолог не лечит в медицинском смысле этого слова. Технически, психологу не обязательно даже получать высшее образование по этой специальности, а только пройти определённые курсы. При выборе специалиста нужно обязательно обратить на это внимание и лучше всё-таки идти к тому, кто не просто получил диплом по данной специальности, но и постоянно повышает квалификацию. Плохой психолог может серьёзно навредить. Важно обратиться вовремя, чтобы состояние не ухудшилось и не пришлось обращаться к более серьёзным специалистам.
При этом, методы клинической психологии - доказательны и разговорами с непредвзятым человеком (не с другом, который не может быть объективен) действительно можно серьёзно помочь человеку. Хороший и профессиональный психолог всегда проводит первичную диагностику "пациента", чтобы определить, не нужна ли ему более серьёзная помощь специалистов, о которых речь пойдёт ниже.
С чем можно обратиться:
- катастрофы, стихийные бедствия, о которых не получается перестать думать и мысли становятся навязчивыми;
- потеря близкого или тяжёлые заболевания родственников;
- проблемы в семье, сложности в отношениях с партнёром или с детьми;
- проблемы на учёбе, работе, экзистенциальный кризис, потеря веры в себя;
- развод, потеря работы, человек стал матерью/отцом-одиночкой.
Следующая ступень. Этот специалист уже с обязательным медицинским образованием (специальность - лечебное дело). Если у человека серьёзная депрессия, психические расстройства, посттравматичный синдром - это определённо работа для психотерапевта.
Он работает над сложными жизненными ситуациями, такими как потери (смерть члена семьи, друга, ребенка, родителей и даже животных), с жертвами насилия, с людьми, у которых есть, к примеру, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) и так далее. Всё зависит от направления психотерапии, в которой он работает.
Поскольку к психотерапевту уже приходят люди с изломанной психикой, то нередко он работает в связке с психиатром.
С чем можно обратиться:
- апатия, нежелание работать, заниматься бытовыми вещами, сил хватает только на то, чтобы спать или просто сидеть на одном месте;
- ощущение, что все близкие вокруг строят какие-то заговоры, что человеком управляют, чувство преследования;
- неконтролируемая агрессия с рандомными её вспышками, резкая смена эмоций, причём сильная - от хохота, до истерики со слезами;
- навязчивая ипохондрия - чувство, что человек болен чем-то неизлечимым, что никто не сможет помочь, постоянное нахождение у себя "подозрительных симптомов";
- зависимости
- депрессия не в стадии тяжёлой/выраженной
Это врач. Также обязательно должен быть диплом по специальности "лечебное дело", лицензированный Министерством здравоохранения. Психиатр не занимается разговорами, он отвечает только за медикаментозное лечение пациента. То есть, как часто бывает, психотерапевт проводит диагностику, оценивает состояние, после чего может выписать направление к психиатру, чтобы тот, в свою очередь, также провёл анализ состояния пациента и подобрал ему медикаменты, если в этом есть необходимость. Профессиональный психиатр всегда на связи с пациентом и мониторит его состояние, так как часто препарат может не подойти и его нужно будет менять, чтобы добиться результата. Грубо говоря, задача этого специалиста - поднять дофамин и серотонин, если речь идёт о тяжёлой депрессии, чтобы пациент мог качественно проходить психотерапию, имел на неё силы.
В особенно тяжёлых случаях он может порекомендовать стационар, если выявлены тяжёлые психические заболевания, такие как, например, параноидальная шизофрения.
С чем можно обратиться:
- зависимости - наркотики, алкоголь, лекарства, игромания;
- психоз, шизофрения, галлюцинации, тяжёлые формы депрессии (в стадии навязчивых суицидальных мыслей), биполярное расстройство и шизофрении;
- делирий (белая горячка и состояния, на неё похожие), деменция (из-за заболеваний, алкоголя, старости или же слабоумия), которая может грозить опасностью как для пациента, так и для окружающих;
- попытки суицида;
- голоса, зрительные галлюцинации, общение со всякими "инопланетянами", если человек считает себя новым мессией или же Наполеоном.
Источник:
- Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина
- 20 пугающих методов лечения из прошлого, которые, к счастью, уже не практикуют
- Открытия медицины, которые изменили мир
- Реанимация в XVIII веке: как это было
- Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует
Тут всё сложно...