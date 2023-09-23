Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

Заполучил такой "подарок" житель Солнечногорска благодаря приятелю. Тот выстрелил и случайно попал не туда, куда хотел.
38-летний мужчина поступил в Солнечногорскую клинику с необычным ранением. Из головы пострадавшего торчала арбалетная стрела.
Сделав компьютерную томограмму, медики увидели, что острие стрелы вошло в вещество головного мозга, поэтому пациента срочно перевели в нейрохирургическое отделение и сделали операцию. Инородное тело извлекали в течение часа. При удалении стрелы потребовалось применение специального электронного микроскопа, т.к. ранение задело сосуды головного мозга, которые начали кровоточить.
Несмотря на сложности, операция прошла успешно. Удивительно, но ранение не сказалось на неврологических функциях пострадавшего, и после лечения он сможет жить как раньше. А вот будет ли мужчина и дальше общаться со своим неосторожным приятелем, пока неизвестно.
Источник:
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