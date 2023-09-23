Медики Подмосковья спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

Несмотря на сложности, операция прошла успешно. Удивительно, но ранение не сказалось на неврологических функциях пострадавшего, и после лечения он сможет жить как раньше. А вот будет ли мужчина и дальше общаться со своим неосторожным приятелем, пока неизвестно.