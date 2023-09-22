Сердце на столе хирурга

Алмазов никак не мог понять, почему его тянет именно к этой обречённой. Уже тогда он был влюблён в свою профессию и считался самым талантливым на курсе. Проанализировав своё состояние, Владимир Андреевич понял, что влюбился в пациентку. К несчастью, простой поцелуй влюблённого спасает спящих красавиц только в сказках. Алмазов приходил в палату к девушке практически каждый день, развлекая её разговорами, принося цветы и стараясь хоть немного облегчить остаток её жизни. Вот так, постепенно, чувства их стали взаимны, пациентка воспряла духом, начала мечтать о будущем и верить в своё выздоровление. И... тут случилось чудо. Ежедневные слова Владимира Андреевича о том, что все будет хорошо, его искренние чувства и ответные чувства пациентки сделали, казалось бы, невозможное - она пошла на поправку.



