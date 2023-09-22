Сердце на столе хирурга

Всему миру известен кардиолог Владимир Алмазов. В Санкт-Петербурге существует ведущая клиника России - Национальный исследовательский центр им. В. А. Алмазова. Именно Владимир Андреевич создал основы научной школы кардиологии.
Каждый студент кафедры кардиологии, который оказывался в кабинете Алмазова, знал историю сердца, что хранилось в его кабинете. Она произошла в 50-е годы прошлого века, когда Владимир Андреевич был четверокурсником Первого медицинского института.
В клинике оказалась юная девушка, чья жизнь была под огромной угрозой - предострый септический эндокардит. Тогда это заболевание считали неизлечимым и спасти несчастную не могли все врачи, сражавшиеся за её жизнь. Светила науки, доктора, интерны, что обучались тогда в институте - все хотели ей помочь. Но тут случилось кое-что невероятное.
Алмазов никак не мог понять, почему его тянет именно к этой обречённой. Уже тогда он был влюблён в свою профессию и считался самым талантливым на курсе. Проанализировав своё состояние, Владимир Андреевич понял, что влюбился в пациентку. К несчастью, простой поцелуй влюблённого спасает спящих красавиц только в сказках. Алмазов приходил в палату к девушке практически каждый день, развлекая её разговорами, принося цветы и стараясь хоть немного облегчить остаток её жизни. Вот так, постепенно, чувства их стали взаимны, пациентка воспряла духом, начала мечтать о будущем и верить в своё выздоровление. И... тут случилось чудо. Ежедневные слова Владимира Андреевича о том, что все будет хорошо, его искренние чувства и ответные чувства пациентки сделали, казалось бы, невозможное - она пошла на поправку.
Как только девушку выписали из больницы, Владимир Андреевич немедленно сделал ей предложение. У пары родился сын, а на серебряную свадьбу они пригласили всех врачей, которые боролись за жизнь пациентки.
Незадолго до своей кончины эта самая бывшая пациентка сказала, что отдаст своё сердце Первому медицинскому институту, который её спас. Именно так она решила напомнить миру о том, что даже если одно сердце болеет, то оно может чудом излечиться сердцем любящим.
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