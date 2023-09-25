Странности и аномалии человеческого тела, от которых просто глаза лезут на лоб

Эти опухоли могут быть злокачественными или доброкачественными. Считается, что они обладают способностью выращивать такие вещи, как зубы, потому что они состоят из зародышевых клеток, которые могут образовывать различные типы тканей. Из-за проблем с дифференцировкой клеток они все еще способны превращаться в разные типы клеток спустя годы или даже десятилетия после развития плода.