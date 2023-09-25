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Странности и аномалии человеческого тела, от которых просто глаза лезут на лоб

Странности и аномалии человеческого тела, от которых просто глаза лезут на лоб

Автор:
25 сентября 2023 17:53
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аномалии   аномалии тела   врожденное уродство   врожденный недуг   крипота   медицина   ну и ну   отклонения   телесные аномалии   
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Некоторые вещи в этом списке выглядят настолько удивительными, что в них не верится. Неужели такое действительно бывает? Что ж, человеческий организм штука непростая, и генетические аномалии никто не отменял!

Эти опухоли могут быть злокачественными или доброкачественными. Считается, что они обладают способностью выращивать такие вещи, как зубы, потому что они состоят из зародышевых клеток, которые могут образовывать различные типы тканей. Из-за проблем с дифференцировкой клеток они все еще способны превращаться в разные типы клеток спустя годы или даже десятилетия после развития плода.


Если объяснить это с точки зрения непрофессионала, у пациента была доброкачественная опухоль глаза, содержащая волосяные фолликулы. Похоже на случай с тератомой.



Это редкая аномалия (и тип тератомы), при которой один из близнецов продолжает нормально развиваться, а другой перестает развиваться, и часть его тела остается в теле первого близнеца. Обычно лишние части удаляют гораздо ближе к рождению жизнеспособного ребенка, но вот как это выглядит у ребенка постарше.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аномалии   аномалии тела   врожденное уродство   врожденный недуг   крипота   медицина   ну и ну   отклонения   телесные аномалии   
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5  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 46 минут назад
Мой аппетит встал и ушел, сказал будет теперь только к новому году
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16k
banzai7 19 минут назад
Мутация руки напомнила это.
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1k
bigkoss 20 минут назад
N 20 зато ногти подстригать не надо!
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1k
bigkoss 23 минуты назад
N8 был у нас в лто мы ему узорчики на спине рисовали, прикольно ) даже завидовали такой суперспособности
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27k
AzuveR 42 минуты назад
25. По моему это беременная женщина,а не киста.
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