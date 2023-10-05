На жителя Германии возбудили уголовное дело из-за посылки из России

Внутри оказался необычный сувенир из скелета охраняемого законом вида животного.
Таможенники немецкого Людвигсхафена в середине сентября изъяли предназначавшуюся для жителя города посылку из России, в которой находился украшенный кристаллами скелет маленького крокодила на подставке.
Получатель утверждал, что скелет не настоящий, а его искусная копия. Но лучше бы он молчал. Экспертиза показала, что кости настоящие — это скелет исчезающего вида крокодила, который охраняется законом Германии.
И поскольку к посылке не прилагалось никаких разрешительных документов, на жителя возбудили уголовное дело о контрабанде. Какое наказание ждёт немца не сообщается. Скорее всего, отделается штрафом и конфискацией прекрасного сувенира.
Источник:
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Наверное, действительно редкий и вымирающий.