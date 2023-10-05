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На жителя Германии возбудили уголовное дело из-за посылки из России

На жителя Германии возбудили уголовное дело из-за посылки из России

Автор:
05 октября 2023 18:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Исчезающий вид   крокодил   скелет   сувенир   таможня   
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Внутри оказался необычный сувенир из скелета охраняемого законом вида животного.

Таможенники немецкого Людвигсхафена в середине сентября изъяли предназначавшуюся для жителя города посылку из России, в которой находился украшенный кристаллами скелет маленького крокодила на подставке.

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Получатель утверждал, что скелет не настоящий, а его искусная копия. Но лучше бы он молчал. Экспертиза показала, что кости настоящие — это скелет исчезающего вида крокодила, который охраняется законом Германии.

И поскольку к посылке не прилагалось никаких разрешительных документов, на жителя возбудили уголовное дело о контрабанде. Какое наказание ждёт немца не сообщается. Скорее всего, отделается штрафом и конфискацией прекрасного сувенира.

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Метки: Германия   Исчезающий вид   крокодил   скелет   сувенир   таможня   
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7  комментариев
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1k
Артур Котовой 2 часа назад
Конечно, это же не сожженный в печи недочеловек, правда немцы?
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52k
turyst 39 минут назад
Хм... Не знал что в Германии, водятся крокодилы.
Наверное, действительно редкий и вымирающий.
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2k
Seryi_spb 40 минут назад
А как на счёт презумпции невиновности? Есть доказательства, что животное убили ради сувенира?
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10k
Хатуль Мадан Час назад
Эмм, я конечно понимаю, если бы это был живой крокодил, но это же кости... Но тут конечно может по аналогии с бивнями, шкурами амурских тигров и тому подобным?
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1k
Rom 2 часа назад
Хаха, идиотизм. Старый, сухой, развалившийся мусор.
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