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В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки

В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки

Автор:
05 октября 2023 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   аллигатор   животные   крокодил   милота   эмоциональная поддержка   
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Рептилия ведет себя как котенок и любит сидеть на руках.

Обычно аллигаторы считаются опасными и агрессивными, но Уолли — особенный. По словам владельца рептилии Джона Хенни, он очень спокойный, дружелюбный и любит обниматься. Уолли помогал Хенни в трудные моменты, когда тот проходил лечение от рака. Это вдохновило американца получить для него лицензию как животного для эмоциональной поддержки.


По словам владельца, крокодил спас его от депрессии. Хенни нашел нежного аллигатора в пруду Диснейленда. При этом мужчина отмечает, что ему очень повезло — обычно встреча с крокодилом завершается для людей трагически.


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Метки: Видео   аллигатор   животные   крокодил   милота   эмоциональная поддержка   
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4  комментария
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10k
МихА 2 часа назад
Он ему пасть суперклеем заклеил что ли?
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7k
Станислав 57 минут назад
Аллигаторы и крокодилы и пр. тому подобные зверюги глотают еду кусками, если его кормят кусками, то зубы ему не нужны по сути и их скорее всего удалили. Мне интересно только, ему в бассейне как вообще в воде с хлоркой, норм? Или пендосы не хлорируют воду...
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Garpia121 2 часа назад
Просто он еще маленький.
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