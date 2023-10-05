В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки

Рептилия ведет себя как котенок и любит сидеть на руках.
Обычно аллигаторы считаются опасными и агрессивными, но Уолли — особенный. По словам владельца рептилии Джона Хенни, он очень спокойный, дружелюбный и любит обниматься. Уолли помогал Хенни в трудные моменты, когда тот проходил лечение от рака. Это вдохновило американца получить для него лицензию как животного для эмоциональной поддержки.
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По словам владельца, крокодил спас его от депрессии. Хенни нашел нежного аллигатора в пруду Диснейленда. При этом мужчина отмечает, что ему очень повезло — обычно встреча с крокодилом завершается для людей трагически.
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