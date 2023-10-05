В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки

Обычно аллигаторы считаются опасными и агрессивными, но Уолли — особенный. По словам владельца рептилии Джона Хенни, он очень спокойный, дружелюбный и любит обниматься. Уолли помогал Хенни в трудные моменты, когда тот проходил лечение от рака. Это вдохновило американца получить для него лицензию как животного для эмоциональной поддержки.



