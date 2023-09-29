В Германии состоялась встреча людей, которые считают себя собаками

Около тысячи "человек-собак" собрались на Потсдамской площади в Берлине. Участники были в костюмах и масках и общались посредством лая.
Так называемые трансвиды утверждают, что они не чувствуют себя людьми, а представляют себя как конкретных животных или мифических существ.
На видеозаписи десятки людей в костюмах позируют для группового фото у вокзала, что стало необычным зрелищем для пассажиров.
Подобное поведение вызвало неоднозначную реакцию в Сети.
"Просто оставьте их в сибирской тундре и пусть выживают, используя свои собачьи инстинкты", - написал один из местных жителей.
Другой заметил: "Представляете, что будет, когда эта свора захечет в туалет?"
"Вызовите службу контроля за животными и сделайте им прививки от бешенства", - потребовал третий.
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Людей с подобными странностями становится все больше. Так, житель Японии по имени Токо выдает себя за колли. Он потратил два миллиона йен (около 1,3 млн рублей) на создание реалистичного костюма, чтобы воплотить свою давнюю мечту "стать животным".
Блог Токо за короткое время набрал более 52 тыс. подписчиков. Там он делится видеороликами, как гуляет во дворе и выполняет команды за поддельные лакомства для собак.
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В 2019 году британец Том Питерс попал на первые полосы газет, представив себя в облике далматинца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бог.