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В Германии состоялась встреча людей, которые считают себя собаками

В Германии состоялась встреча людей, которые считают себя собаками

Автор:
29 сентября 2023 09:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   встреча   собака   трансвид   фотография   человек   
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Около тысячи "человек-собак" собрались на Потсдамской площади в Берлине. Участники были в костюмах и масках и общались посредством лая.

Так называемые трансвиды утверждают, что они не чувствуют себя людьми, а представляют себя как конкретных животных или мифических существ.

На видеозаписи десятки людей в костюмах позируют для группового фото у вокзала, что стало необычным зрелищем для пассажиров.

Подобное поведение вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

"Просто оставьте их в сибирской тундре и пусть выживают, используя свои собачьи инстинкты", - написал один из местных жителей.

Другой заметил: "Представляете, что будет, когда эта свора захечет в туалет?"

"Вызовите службу контроля за животными и сделайте им прививки от бешенства", - потребовал третий.

Людей с подобными странностями становится все больше. Так, житель Японии по имени Токо выдает себя за колли. Он потратил два миллиона йен (около 1,3 млн рублей) на создание реалистичного костюма, чтобы воплотить свою давнюю мечту "стать животным".

Блог Токо за короткое время набрал более 52 тыс. подписчиков. Там он делится видеороликами, как гуляет во дворе и выполняет команды за поддельные лакомства для собак.

В 2019 году британец Том Питерс попал на первые полосы газет, представив себя в облике далматинца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   встреча   собака   трансвид   фотография   человек   
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10  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Сплошная антисанитария в этом Берлине - я так понимаю, ссать они должны где то рядом. Да, и почему эти блохастые без намордников?
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7k
Станислав 19 минут назад
Спасибо тебе, Господи, что я родился и живу в Великой России!
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3k
Евгений 20 минут назад
Боже, это мы, человеки твои по подобию твоему. Это мы тайком подкидываем таким человечьим атавизмам идеи найти себе подобных и собраться всем в одном месте в одно время, это мы придумали гей-парады, но не услады ради, а избавления для. Боже, ну что тебе жалко одной большой молнии, одной большой градины, трещины в земле хотя бы, чтобы сразу в котел прямиком?? Такой был шанс, пока они все в одном месте были. Мы не можем больше терпеть, не надо потопа, мы многому научились...
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8k
Ден Полчаса назад
Когда мы уже увидем встречу людей, считающих себя дол, бо, [мат], ми?
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3k
Руслан 41 минуту назад
Едят исключительно собачий корм?
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7k
Pravednik84 Час назад
Проповедник.
Бог.

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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
А жопы нюхали друг у друга?
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78
ruslan d 2 часа назад
Весело у них там , эх скучаю по прогулкам там
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