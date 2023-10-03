Работник музея в Германии заменил картину на подделку — и нажился на оригинале

Украденный шедевр выставили на аукцион, где картина ушла с молотка за 70 тысяч евро (7,3 млн рублей). После вычета аукционных сборов мужчина получил около 50 тысяч евро, но ему оказалось мало. Он украл ещё три картины. Две из них, "Проба вина" Эдуарда фон Грютцнера и "Две девушки в горах" Франца фон Дефреггера были проданы на аукционе за 11490 евро (1,2 млн рублей). После этого мужчина погасил свои долги, и купил предметы роскоши.