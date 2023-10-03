Работник музея в Германии заменил картину на подделку — и нажился на оригинале

Сотрудник музея в Германии провернул аферу почти как в голливудских блокбастерах. 30-летний мужчина, работающий в Немецком музее (Deutsches Museum) в Мюнхене заменил одну из картин на подделку. Но это ещё не все делишки горе-мошенника.
30-летний сотрудник Немецкого музея (Deutsches Museum) в Мюнхене заменил одну из музейных картин на подделку, и решил продать оригинал. На полученные деньги он приобрёл предметы роскоши — в том числе автомобиль Rolls Royce и дорогие наручные часы. Как известно, в музее сотрудник занимал должность менеджера коллекции. Он заменил одну из самых ценных картин музея — "Сказка о принце-лягушке" Франца фон Штука. Затем, мошенник солгал мюнхенскому аукционному дому, утверждая, что картина когда-то принадлежала его бабушке и дедушке.
Украденный шедевр выставили на аукцион, где картина ушла с молотка за 70 тысяч евро (7,3 млн рублей). После вычета аукционных сборов мужчина получил около 50 тысяч евро, но ему оказалось мало. Он украл ещё три картины. Две из них, "Проба вина" Эдуарда фон Грютцнера и "Две девушки в горах" Франца фон Дефреггера были проданы на аукционе за 11490 евро (1,2 млн рублей). После этого мужчина погасил свои долги, и купил предметы роскоши.
Однако, всё тайное становится явным. О преступлениях мужчины узнали, и он предстал перед судом. На суде сотрудник музея признался в мошенничестве, выразил раскаяние, и получил 21 месяц условного срока. Кроме того, его обязали выплатить музею более 60 600 евро (6,3 млн рублей). По данным суда, мужчина признался, что "действовал бездумно, и не может объяснить своё поведение". Немецкий музей, тем временем, активно пытается вернуть украденные произведения искусства на их законное место. Одна из картин уже находится в распоряжении полиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Никаких негрохоббитов, никакого лгбт.