Таможенники не дали американке провезти какашки жирафа

Опасный груз задержали в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол в Миннесоте.
Таможенники несколько опешили, когда обнаружили в неприметной коробочке несколько сухих какашек. Хозяйка коробочки, уверенно заявила, что это следы жизнедеятельности жирафа и нужны они ей для создания ожерелья. А привезла она их из Кении. Подобное "украшение" женщина делала из лосинных каках.
Женщина честно задекларировала странный груз, но только не учла одно но, по закону в США ввозить какашки экзотических животных можно только после проведения всяческих экспертиз, так как они фекалии могут содержать в себе вредоносные микробы. А так как на эти какашки экспертизы не было их безжалостно уничтожили. Ну а любительница "говенных украшений" осталась без нового ожерелья.
ЛаФонда Д. Саттон-Берк, полевой директор таможенной и пограничной службы США, утверждает, что "существует реальная опасность ввоза фекалий в США. Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существует высокая вероятность, что человек мог заразиться болезнью из-за этого украшения и у него возникли серьезные проблемы со здоровьем".
Африканская чума свиней, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и везикулярная болезнь свиней входят в число заболеваний в Кении, которые таможенники назвали опасными.
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Жирафы в Нью Йорке.