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Таможенники не дали американке провезти какашки жирафа

Таможенники не дали американке провезти какашки жирафа

Автор:
07 октября 2023 08:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   жираф   какашки   кения   ожерелье   таможня   
1808
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Опасный груз задержали в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол в Миннесоте.

Таможенники несколько опешили, когда обнаружили в неприметной коробочке несколько сухих какашек. Хозяйка коробочки, уверенно заявила, что это следы жизнедеятельности жирафа и нужны они ей для создания ожерелья. А привезла она их из Кении. Подобное "украшение" женщина делала из лосинных каках.


Женщина честно задекларировала странный груз, но только не учла одно но, по закону в США ввозить какашки экзотических животных можно только после проведения всяческих экспертиз, так как они фекалии могут содержать в себе вредоносные микробы. А так как на эти какашки экспертизы не было их безжалостно уничтожили. Ну а любительница "говенных украшений" осталась без нового ожерелья.

ЛаФонда Д. Саттон-Берк, полевой директор таможенной и пограничной службы США, утверждает, что "существует реальная опасность ввоза фекалий в США. Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существует высокая вероятность, что человек мог заразиться болезнью из-за этого украшения и у него возникли серьезные проблемы со здоровьем".


Африканская чума свиней, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и везикулярная болезнь свиней входят в число заболеваний в Кении, которые таможенники назвали опасными.



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Метки: США   жираф   какашки   кения   ожерелье   таможня   
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5  комментариев
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48k
Максим Т. Час назад
Классика
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1k
K_II_T 7 минут назад
Эх. А я завтракал
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9k
soar 13 минут назад
Надо было ей ожерелье прямо в Кении сделать и возвращаться уже в украшениях.
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32k
Юрий 41 минуту назад
Сходила бы в местный зоопарк. Насыпали ей в подол жирафлиных каках и летать в Кению бы не пришлось.
Жирафы в Нью Йорке.
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7k
перевозчик Час назад
дерьмо жирафа проще всего провезти в жирафе
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