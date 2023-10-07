Таможенники не дали американке провезти какашки жирафа

ЛаФонда Д. Саттон-Берк, полевой директор таможенной и пограничной службы США, утверждает, что "существует реальная опасность ввоза фекалий в США. Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существует высокая вероятность, что человек мог заразиться болезнью из-за этого украшения и у него возникли серьезные проблемы со здоровьем".

Африканская чума свиней, классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и везикулярная болезнь свиней входят в число заболеваний в Кении, которые таможенники назвали опасными.