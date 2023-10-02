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20 тревожных изображений, которые на самом деле реальны

20 тревожных изображений, которые на самом деле реальны

Автор:
02 октября 2023 22:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Удивить   Эмоции   глаза   реальность   шокирующие   
1876
21

Многие думают, что уже видели всё, и ничто не может их удивить. Но наступает неожиданный момент, когда вы закрываете глаза, потому что не можете поверить в то, что перед вами. В этом посте вы увидите ошарашивающие фотографии, которые вызывают неоднозначные эмоции.

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Метки: Кадры   Удивить   Эмоции   глаза   реальность   шокирующие   
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1  комментарий
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685
Шурман 2 часа назад
Есть у меня такой сотрудник , живет за 60 км от работы и когда мы заказываем обед то он всегда отказывается , второй его подкалывает я знаю почему ты не кушаешь , тот с удивлением почему ? а этот ему говорит потому что ты постоянно шлем открываешь и пока до работы доезжаешь ты уже покушал . Обиделся пацан ушел на 40 минут из офиса а я ржал сидел пол дня .
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