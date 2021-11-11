15 забавных кадров, которые рассказывают маленькие комедийные истории

Автор:
11 ноября 2021 22:55
В жизни всегда есть место радости и положительным эмоциям. В этом посте вы увидите реальные ситуации, которые похожи на юмористическое шоу. Они обязательно вызовут у вас улыбку и подарят порцию позитива.
Кому-то было очень вкусно
Как я фотографирую своего мужа с ребёнком
Как нас фотографирует муж...
Кому нужны белые ковры в доме?
1 апреля я подшутила над мужем, что у нас будет ещё один ребёнок. Посмотрите на его лицо!
Мне кажется, что наша кошка йог
Наша дочь сказала, что хочет костюм Трансформера
Я вышла из ванны на минуту
Лицо моей подруги, когда я сказала ей, что она только что съела кишечник
У меня потрескались губы, и я думал, что это гигиеническая помада
Мы сфотографировали нашего пса, когда он собирался чихнуть
Жена и кошка подглядывают, как ест маленький котёнок. Они просто боятся его спугнуть
В этот самый момент я понял, что я больше не единственный ребёнок
Моя соседка по комнате не дошла до своей кровати
У моей бабушки появилась беспроводная трубка
Источник:
Еще крутые истории!
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: