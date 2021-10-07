15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить

Многие люди считают, что все мы загружены в Матрицу. И время от времени "избранные" начинают замечать вокруг себя немного странные вещи. Некоторые сбои настолько невероятны, что можно усомниться в своём зрении. В этом посте вы увидите кадры, которые покажут нашу реальность под довольно неожиданным углом.

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Это не рыба. Это крупная ошибка системы 0 Источник:

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Слишком много красных автомобилей 0 Источник:

Двое из ларца 0 Источник:

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А на следующих фото матрица разыгралась не на шутку 0 Источник:

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Я не поверил своим глазам, ведь у нас один кот 0 Источник:

Увидел свою нарисованную копию 0 Источник:

Законы гравитации здесь не работают 0 Источник:

Комната не найдена 0 Источник:

Кот сломался 0 Источник:

Как такое возможно? 0 Источник: