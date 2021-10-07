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15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить

15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить (21 фото)

Автор:
07 октября 2021 23:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Странные   Удивить   вещи   зрение   матрица   реальность   
2102
21
Многие люди считают, что все мы загружены в Матрицу. И время от времени "избранные" начинают замечать вокруг себя немного странные вещи. Некоторые сбои настолько невероятны, что можно усомниться в своём зрении. В этом посте вы увидите кадры, которые покажут нашу реальность под довольно неожиданным углом.
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Метки: Странные   Удивить   вещи   зрение   матрица   реальность   
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5  комментариев
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5k
мандарин 2 часа назад
сбой в матрице? скорее фотошоперы в деле.
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Russo Turisto 2 минуты назад
Сбой в матрице - это когда мы уверены что А и B разного цвета. Просто заслоните пальцем границу цветов и поймете что матрица у каждого из нас в голове...
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4k
RRK 2 часа назад
Человеки кажется стали о чем-то догадываться. Надо больше агентов Смитов для устранения избранных
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
нас много и пора уже экономить ресурсы сервака матрицы
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