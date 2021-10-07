15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить

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Многие люди считают, что все мы загружены в Матрицу. И время от времени "избранные" начинают замечать вокруг себя немного странные вещи. Некоторые сбои настолько невероятны, что можно усомниться в своём зрении. В этом посте вы увидите кадры, которые покажут нашу реальность под довольно неожиданным углом.
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