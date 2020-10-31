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15 любопытных совпадений, в которые сложно поверить

15 любопытных совпадений, в которые сложно поверить (16 фото)

Автор:
31 октября 2020 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поверить   Случайные   глюки   кадры   любопытные   реальность   совпадения   
2936
16

В повседневной жизни мы иногда становимся свидетелями невероятных совпадений, и нам хочется обязательно поделится с окружающими этими моментами. В этом посте собраны совершенно случайные кадры, которые выглядят как глюки нашей реальности.

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Метки: Поверить   Случайные   глюки   кадры   любопытные   реальность   совпадения   
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4  комментария
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1k
старый абрикос 10 минут назад
Это не кот, а кошка.
Это не кот, а кошка.
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Buratino 23 минуты назад
автор подборки злой немного человек
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АнтонПолднев Полчаса назад
Было сложно. Но я поверил...
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20k
Russo Turisto 38 минут назад
Прикольная подборка!
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