15 любопытных совпадений, в которые сложно поверить

В повседневной жизни мы иногда становимся свидетелями невероятных совпадений, и нам хочется обязательно поделится с окружающими этими моментами. В этом посте собраны совершенно случайные кадры, которые выглядят как глюки нашей реальности.
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