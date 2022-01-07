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17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза

17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза (18 фото)

Автор:
07 января 2022 23:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Протереть   глаза   матрица   мозг   напомнят   совпадения   
4156
18
Когда мы видим что-то не очень понятное, легче лёгкого свалить вину на наши глаза или мозг, который не смог полностью обработать информацию. Но вместо того, чтобы паниковать, лучше смириться с тем, что не все совпадения в жизни можно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые напомнят вам о сбоях в "матрице".
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Метки: Кадры   Протереть   глаза   матрица   мозг   напомнят   совпадения   
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6  комментариев
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11k
поручик Ржевский 4 часа назад
Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...

Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...
Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...
Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...
Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...
Вы что, кино не смотрели? Мы уже давно там...
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1k
Квантовый_Слесарь_82 3 часа назад
Матрицы нынче хреновые делать начали.
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30k
a.fey 3 часа назад
Нет. Ничего не тер.
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10k
Cornho 3 часа назад


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113
Qwerty 3 часа назад
Нет нет, да да, а гомосятина проскальзывает. Нафига этот флаг постить???
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22
Nemo1875 3 часа назад
Матрица, она такая !
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