17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза

Когда мы видим что-то не очень понятное, легче лёгкого свалить вину на наши глаза или мозг, который не смог полностью обработать информацию. Но вместо того, чтобы паниковать, лучше смириться с тем, что не все совпадения в жизни можно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые напомнят вам о сбоях в "матрице".

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Удачный и запутанный кадр 0 Источник:

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Это одна фотография 0 Источник:

Камера дала сбой 0 Источник:

Эта фотография сделана без каких-либо спецэффектов 0 Источник:

Хотел сделать снимок с использованием пиксельной палочки, но сели батарейки. И вот что получилось 0 Источник:

Протёр глаза, нет не показалось 0 Источник:

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Сбой в работе камеры прибавил этим машинам колёс 0 Источник:

Небо выглядит очень необычно 0 Источник:

Что-то здесь не так 0 Источник:

Композиция этой фотографии делает улов моего дяди огромным 0 Источник:

Мой ковёр перекочевал в компьютерную игру 0 Источник:

У моего друга что-то не так с ногой 0 Источник: