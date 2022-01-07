17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза

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Когда мы видим что-то не очень понятное, легче лёгкого свалить вину на наши глаза или мозг, который не смог полностью обработать информацию. Но вместо того, чтобы паниковать, лучше смириться с тем, что не все совпадения в жизни можно объяснить. В этом посте вы увидите кадры, которые напомнят вам о сбоях в "матрице".
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Хотел сделать снимок с использованием пиксельной палочки, но сели батарейки. И вот что получилось
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