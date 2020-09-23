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17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать глаз

17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать глаз (18 фото)

Автор:
23 сентября 2020 23:10
Сообщество : Юмор
Метки: глаз   девушки   логика   не оторвать   особая   против   реальность   
2124
18

Недаром говорят, что женщины и мужчины с разных планет, и девушки, определённо, существуют в особой реальности. Сильной половине человечества остаётся только наблюдать за их удивительным и забавным миром, который идёт против всех правил и логики...

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Метки: глаз   девушки   логика   не оторвать   особая   против   реальность   
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Maximvs Полчаса назад
автор фото еще бы все полы в доме гипсокартоном застелил. Гений строительства, блин.
автор фото еще бы все полы в доме гипсокартоном застелил. Гений строительства, блин.
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vikklu Полчаса назад
Вот только одного не пойму, зачем от них глаза отрывать? С глазами они гораздо симпатичнее.
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