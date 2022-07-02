15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны

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Домашние любимцы подкидывают нам множество забавных моментов. Например, когда люди пытаются угадать их настроение по выражению усатых морд. Иногда даже кажется, что в их поведении слишком много человеческого. В этом посте вы увидите забавные изображения, ну очень эмоциональных питомцев.
Настоящий артист
Мой муж ругал кошку, потому что она поцарапала его ногу. Месси подошла ко мне и смотрела на меня глазами, полными вины
Источник:
АНТИФИШКИ
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