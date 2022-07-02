15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны

Домашние любимцы подкидывают нам множество забавных моментов. Например, когда люди пытаются угадать их настроение по выражению усатых морд. Иногда даже кажется, что в их поведении слишком много человеческого. В этом посте вы увидите забавные изображения, ну очень эмоциональных питомцев.

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Реакция моего кота на мой "Чих" 0 Источник:

Настоящий артист

Едыыыыыы 0 Источник:

Лиса ему явно не понравилась 0 Источник:

Когда мы возвращаемся домой, нас встречает улыбка 0 Источник:

Я включил новости 0 Источник:

Мой муж ругал кошку, потому что она поцарапала его ногу. Месси подошла ко мне и смотрела на меня глазами, полными вины 0 Источник:

Взгляд превосходства 0 Источник:

Наш пёс понял, что мы едем к ветеринару 0 Источник:

Он ужасно удивился, увидев птицу на газоне 0 Источник:

Самый презрительный взгляд из всех возможных 0 Источник:

Так она выпрашивает вкусняшку, и ей невозможно отказать 0 Источник:

Орео проснулся и понял, что его еще не кормили 0 Источник:

Наша кошка очень любит моего мужа 0 Источник: