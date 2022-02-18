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15 человек, которые кардинально изменились, и из гадких утят превратились в прекрасных лебедей

15 человек, которые кардинально изменились, и из гадких утят превратились в прекрасных лебедей (15 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:25
Метки: до и после   из гадких утят   изменились   интересно   картинки   фото   
1381
15

На внешность человека влияет множество факторов: генетика, климат, питание. Как ни странно, но даже плохое настроение может стать причиной "некрасивого" лица. Перед вами 15 людей, которые не позволили окружающим смотреть на них и смеяться. Они из гадких утят превратились в прекрасных лебедей.

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А у вас есть фото с вашими трансформациями?

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Метки: до и после   из гадких утят   изменились   интересно   картинки   фото   
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5  комментариев
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255
thefanofbeer 46 минут назад
Кто из них лебедь?
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10k
Алексей 41 секунду назад
мля как были страхолюдины, так и остались))
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1k
elf3399 9 минут назад
Пары фото делал пьяный
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43k
dima423 41 минуту назад
Комментарий к фото
ну эта всегда была достаточно симпатичная)
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