15 человек, которые кардинально изменились, и из гадких утят превратились в прекрасных лебедей

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На внешность человека влияет множество факторов: генетика, климат, питание. Как ни странно, но даже плохое настроение может стать причиной "некрасивого" лица. Перед вами 15 людей, которые не позволили окружающим смотреть на них и смеяться. Они из гадких утят превратились в прекрасных лебедей.
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А у вас есть фото с вашими трансформациями?
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