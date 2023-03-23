30+ случаев, когда показалось

Автор:
23 марта 2023 15:56
На эти фотографии нужно смотреть внимательно, ведь с первого взгляда вам сложно будет понять, что на самом деле на них изображено!
Агат, похожий на лесной пожар
Лучи, отраженные от вазы, делают ее похожей на клубы дыма
Свет, падающий сквозь книжный шкаф, создает тень городского пейзажа
Ручка из переработанных пластиковых бутылок отбрасывает тень бутылки с водой
В лучах солнца фонтан выглядит так, будто из него льется лава - Л'Акуила, Италия
На коже змеи природа нарисовала логотип Супермена
Чулки в сеточку, нарисованные тенью стола
Агат, похожий на закатный пейзаж
Этот пузырь воздуха в замерзшей рыбацкой лунке выглядит как луна, восходящая над лесом
Луковица в разрезе похожа на лотос
Отсветы от жалюзи выглядит как лунные фазы
Огнедышащий кот на закате
Тень кошки или две кошки? (второе верно)
Спил на дереве с природным рисунком сердца
Бабочка на спине Будды стала его плащом
Луковое кольцо зажарилось в форме скрипичного ключа
Ледяной дождь на ветвях деревьев превратил их в кровеносные сосуды
Ну очень сердечный кактус
Пес грызет игрушечный световой меч, а похоже, что он стреляет лазерным лучом из пасти
Опалы, похожие на драконьи яйца
Виноградина, похожая на тыкву
Черный пес похож на тень рыжего пса
Закат выглядит как лесной пожар
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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