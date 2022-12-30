25 мест на планете, которые словно пришли из фантастических фильмов

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Путешествия открывают перед нами новые миры. Конечно, это образная фраза, но порой, глядя на экзотические картины из разных уголков Земли, и впрямь можно подумать, что ты оказался на другой планете!
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Гора Тор на Баффиновой Земле, Канада. Эта вершина может похвастаться самым большим вертикальным перепадом высоты на Земле - 1250 метров
Пещера светящихся червей в Вайтамо, Новая Зеландия. Светящиеся черви — еще одно чудесное и загадочное явление природы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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