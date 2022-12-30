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25 мест на планете, которые словно пришли из фантастических фильмов

25 мест на планете, которые словно пришли из фантастических фильмов

Автор:
30 декабря 2022 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: интересно   картинки   красиво   красота   невероятно   путешествия   фантастика   фото   
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Путешествия открывают перед нами новые миры. Конечно, это образная фраза, но порой, глядя на экзотические картины из разных уголков Земли, и впрямь можно подумать, что ты оказался на другой планете!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   картинки   красиво   красота   невероятно   путешествия   фантастика   фото   
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