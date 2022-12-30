25 мест на планете, которые словно пришли из фантастических фильмов

Путешествия открывают перед нами новые миры. Конечно, это образная фраза, но порой, глядя на экзотические картины из разных уголков Земли, и впрямь можно подумать, что ты оказался на другой планете!

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Баобабы на Мадагаскаре 0 Источник:

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Фъорд Гейрангер, Норвегия. Круизные лайнеры помогают проиллюстрировать размеры гор 0 Источник:

Извержение вулкана в Исландии 0 Источник:

Озеро тысячи островов, Китай 0 Источник:

Швейцарские Альпы 0 Источник:

Река Сока, Словения 0 Источник:

Озеро Байкал зимой 0 Источник:

Новая Зеландия 0 Источник:

Таинственный лес, Орегон, США 0 Источник:

Гора Тор на Баффиновой Земле, Канада. Эта вершина может похвастаться самым большим вертикальным перепадом высоты на Земле - 1250 метров 0 Источник:

Гора Килиманджаро, Кения – самая высокая отдельно стоящая гора в мире высотой 5890 метров 0 Источник:

Бордовый пик в Аспене, Колорадо 0 Источник:

Остров Скай, Шотландия 0 Источник:

Секретный пляж на Капаа, Гавайские острова 0 Источник:

Пещера светящихся червей в Вайтамо, Новая Зеландия. Светящиеся черви — еще одно чудесное и загадочное явление природы 0 Источник:

Национальный парк Глейшер в Монтане 0 Источник:

Гигантские дюны Намибии 0 Источник:

Дорога гигантов в Северной Ирландии 0 Источник:

Цветущие поля у подножия горы Фудзи в Японии 0 Источник:

Скалы Утюги в Боулдерсе, Колорадо 0 Источник:

Ложная Кива в штате Юта, США - искусственный каменный круг неизвестного происхождения 0 Источник:

Действующий вулкан в Эрта Але, Эфиопия 0 Источник:

Доломитовые Альпы, Италия 0 Источник:

Вид из пещеры Вентана, Пуэрто-Рико 0 Источник: