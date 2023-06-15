Таня - иллюстратор из Москвы, которая показывает девчачьи трудности

Таня родилась в глуши, но живёт в Москве. Ей 36 лет, у неё есть муж и ребёнок. Помимо офисной работы, у неё есть свой проект с комиксами по названием "Selfreflexia". На её профиль в соцсетях подписаны 50 тыс. человек. С помощью рисунков девушка показывают свою жизнь, трудности, с которыми сталкивается, они будут знакомы многим. Немного рефлексии с картинках!