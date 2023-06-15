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Таня - иллюстратор из Москвы, которая показывает девчачьи трудности

Таня - иллюстратор из Москвы, которая показывает девчачьи трудности

Автор:
15 июня 2023 10:06
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   интересно   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   художница   
1127
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Таня родилась в глуши, но живёт в Москве. Ей 36 лет, у неё есть муж и ребёнок. Помимо офисной работы, у неё есть свой проект с комиксами по названием "Selfreflexia". На её профиль в соцсетях подписаны 50 тыс. человек. С помощью рисунков девушка показывают свою жизнь, трудности, с которыми сталкивается, они будут знакомы многим. Немного рефлексии с картинках!

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Метки: иллюстрации   интересно   картинки   комиксы   смешные картинки   фото   художница   
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6  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Самое веселое в этих картинках..это Танины сиськи)
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15k
Smiley Минуту назад
B на что здесь подписываться?
Чем восхищаться?
Если только тупости картинок...
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5k
Старичок 8 минут назад
тупая таня громко плачет...
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938
ruslan d Час назад
Да это у всех так, мне кажется ...
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10k
Бритва Час назад
жызненно
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
прямо картинка для кастрюлеголовых...
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