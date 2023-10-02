Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

Бывший гангстер Дуэйн “Кеффи Ди” Дэвис рассказал в интервью 2018 года, что он был в машине, из которой стреляли в звезду хип-хопа.
29 сентября власти Невады объявили, что произвели арест по делу об убийстве хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. Дуэйн “Кеффи Ди” Дэвис в прошлом был главарём банды и единственным выжившим свидетелем преступления. Дэвис, которому сейчас 60 лет, дал интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix в 2018 году. После выхода интервью полиция возобновила расследование убийства Тупака Шакура. Тогда он рассказал, что в момент убийства находился в машине, из которой стреляли в Тупака. Дуэйн в этом интервью также раскрыл личности других людей, которые были с ним в машине. Гангстер сказал, что стрелял кто-то из них, но кто именно рассказывать отказался, сообщает The New York Post.
В течении почти 30 лет убийство Тупака Шакура было одним из самых больших по продолжительности нераскрытых преступлений в сфере музыкальной индустрии, пишет The Guardian.
7 сентября 1996 года автомобиль, в котором ехал Тупак Шакир, обстреляли. Исполнитель был сильно ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому. Хип-хоп исполнитель умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца.
Дело осталось нераскрытым, поскольку полицейские не смогли найти важные зацепки.
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UPD и я не про бенладена
Вроде как со свидетелем интервью