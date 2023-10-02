Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

В течении почти 30 лет убийство Тупака Шакура было одним из самых больших по продолжительности нераскрытых преступлений в сфере музыкальной индустрии, пишет The Guardian.

7 сентября 1996 года автомобиль, в котором ехал Тупак Шакир, обстреляли. Исполнитель был сильно ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому. Хип-хоп исполнитель умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца.