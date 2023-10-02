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Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

Автор:
02 октября 2023 14:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тупак Шакур   интересное   лимузин   подозреваемый   полиция   убийство   фото   
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Бывший гангстер Дуэйн “Кеффи Ди” Дэвис рассказал в интервью 2018 года, что он был в машине, из которой стреляли в звезду хип-хопа.

29 сентября власти Невады объявили, что произвели арест по делу об убийстве хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. Дуэйн “Кеффи Ди” Дэвис в прошлом был главарём банды и единственным выжившим свидетелем преступления. Дэвис, которому сейчас 60 лет, дал интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix в 2018 году. После выхода интервью полиция возобновила расследование убийства Тупака Шакура. Тогда он рассказал, что в момент убийства находился в машине, из которой стреляли в Тупака. Дуэйн в этом интервью также раскрыл личности других людей, которые были с ним в машине. Гангстер сказал, что стрелял кто-то из них, но кто именно рассказывать отказался, сообщает The New York Post.

В течении почти 30 лет убийство Тупака Шакура было одним из самых больших по продолжительности нераскрытых преступлений в сфере музыкальной индустрии, пишет The Guardian.

7 сентября 1996 года автомобиль, в котором ехал Тупак Шакир, обстреляли. Исполнитель был сильно ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому. Хип-хоп исполнитель умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца.

Дело осталось нераскрытым, поскольку полицейские не смогли найти важные зацепки.

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Метки: Тупак Шакур   интересное   лимузин   подозреваемый   полиция   убийство   фото   
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8  комментариев
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3k
* You All Час назад
пусть к нам в россию приезжает,у нас тоже куча гавнарэперов надо зачистить,работы непочатый край
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1k
grigorenko vladislav 4 минуты назад
Дело осталось нераскрытым, щас вообще закроют, потому что куда ни кинь - с обеих сторон БЛМ...
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Да и йух бы с Тупым Шкурой и прочими рЕперами!
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25k
Slawa49 39 минут назад
и чё?
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82
ruslan d 45 минут назад
Всегда есть его тречёк в подборке
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3k
Артур Котовой Час назад
Это потому что он цветной! Диктатура. Свободу неграм!
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15k
GROMOZEKA Час назад
А виновных в атаках башен близнецов, они не собираются разоблачить?
UPD и я не про бенладена
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Так задержали подозреваемого или нет?
Вроде как со свидетелем интервью
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