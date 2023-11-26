Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила из интереса, начитавшись книг

23-летняя Чон Ю-чон поклонница документальных фильмов и книг в жанре тру-крайм* из Южной Кореи. Насмотревшись историй про убийц и маньяков, девушка решила сама поучаствовать в убийстве. К выбору жертвы Чон подошла очень серьёзно. Она несколько месяцев выбирала человека, которого захочет убить. Жертву Чон нашла в приложении для поиска репетиторов.

Девушка переписывалась с более чем 50 людьми, представляясь матерью старшеклассника. Спустя несколько месяцев поиска Чон познакомилась с 26-летней учительницей английского языка. Она договорилась со своей жертвой о занятии на дому у педагога.

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Ю-чон надела школьную форму и приехала к репетитору. Без лишних слов она нанесла более 100 ножевых ранений. Когда женщина умерла, она её расчленила, сложила в чемодан, и его отвезла на такси в отдаленный лесопарк. Об этом сообщает Би-би-си.

Чон сдал водитель, который вёз девушку. Он заметил, что из чемодана текли реки крови. Благодаря истории браузера полицейские выяснили, что девушка несколько месяцев изучала, как убить человека и избавиться от тела. Судя по всему, Чон не самая прилежная ученица, раз прокололась на такой мелочи. С другой стороны, в кино о таком не говорят, и в книгах такого не пишут. Там всё намного проще!

Прокуратура требовала приговорить убийцу к смертной казни, но тестирования показали, что у Чон Ю-чон психопатический тип личности. В итоге её приговорили к пожизненному сроку, учитывая тот факт, что у неё не было злого умысла.

*Тру-крайм (реальное, настоящее преступление)- это жанр в массовой культуре, который включает в себя кино, литературу, подкасты и сериалы, в которых автор исследует криминальные преступления. В произведениях подробно описываются преступления и другие действия, связанные с этим.