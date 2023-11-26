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Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила из интереса, начитавшись книг

Кореянка получила пожизненный срок за убийство, которое совершила из интереса, начитавшись книг

Автор:
26 ноября 2023 12:24
Сообщество : Истории
Метки: Пусан   Южная Корея   интересное   книги   любопытство   убийство   фото   
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Прокуроры просили для 23-летней убийцы смертной казни.

23-летняя Чон Ю-чон поклонница документальных фильмов и книг в жанре тру-крайм* из Южной Кореи. Насмотревшись историй про убийц и маньяков, девушка решила сама поучаствовать в убийстве. К выбору жертвы Чон подошла очень серьёзно. Она несколько месяцев выбирала человека, которого захочет убить. Жертву Чон нашла в приложении для поиска репетиторов.

Девушка переписывалась с более чем 50 людьми, представляясь матерью старшеклассника. Спустя несколько месяцев поиска Чон познакомилась с 26-летней учительницей английского языка. Она договорилась со своей жертвой о занятии на дому у педагога.

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Ю-чон надела школьную форму и приехала к репетитору. Без лишних слов она нанесла более 100 ножевых ранений. Когда женщина умерла, она её расчленила, сложила в чемодан, и его отвезла на такси в отдаленный лесопарк. Об этом сообщает Би-би-си. 


Чон сдал водитель, который вёз девушку. Он заметил, что из чемодана текли реки крови. Благодаря истории браузера полицейские выяснили, что девушка несколько месяцев изучала, как убить человека и избавиться от тела. Судя по всему, Чон не самая прилежная ученица, раз прокололась на такой мелочи. С другой стороны, в кино о таком не говорят, и в книгах такого не пишут. Там всё намного проще!

Прокуратура требовала приговорить убийцу к смертной казни, но тестирования показали, что у Чон Ю-чон психопатический тип личности. В итоге её приговорили к пожизненному сроку, учитывая тот факт, что у неё не было злого умысла.


*Тру-крайм (реальное, настоящее преступление)- это жанр в массовой культуре, который включает в себя кино, литературу, подкасты и сериалы, в которых автор исследует криминальные преступления. В произведениях подробно описываются преступления и другие действия, связанные с этим.

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Метки: Пусан   Южная Корея   интересное   книги   любопытство   убийство   фото   
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7  комментариев
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1k
thrashbox 48 минут назад
Она, случайно, в Питер не ездила перед этим ?
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66k
doker 4 минуты назад
Начитаются книжек, а потом "убивцами" становятся!
Читать вредно! Ой, а чего тогда делать?

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41k
Example 6.2.6 5 минут назад
Чёт слабенько она подготовилась, и через интернет переписывалась, там же искала информацию о сокрытии преступления (и видимо не нашла), и куски тела не сдюжила нормально в несколько мусорных пакетов упаковать, к тому же и через таксиста повезла, а не сама лично.. Труп закапать решила, что само по себе палевный и долгий процесс, если яму по уму глубокую рыть. К тому же это как не крути всё такие улика, если найдут. Я б не сказало что у неё пытливый ум. Глупее было бы только на месте преступления свой паспорт оставить. Хотя при нынешней цифровизации мира и криминалистических методах - очень сложно в цивилизованной стране кого-то убить и это успешно скрывать. Так что это просто сбрендившая баба, которой захотелось кого-то зарезать.
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3k
Диагноз Полчаса назад
Только самые свежие новости... Читал эту замечательную статью пару лет назад на этом же ресурсе...
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37k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
"... учитывая тот факт, что у неё не было злого умысла."
Ну да, любопытство не порок? Готовилась, выбирала жертву, нанесла 100 ножевых, разрезала на части и... Она добрейшей души человек...
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7k
Echo 50 минут назад
Какой у неё сука пытливый ум
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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