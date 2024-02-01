Под Смоленском сошедший с ума в неволе медведь убил человека, который упал в его клетку

Медведь живёт в клетке вот уже 20 лет.
Mash сообщает, что медведь укусил 47-летнего Феликса К., который чистил его клетку от снега и провалился сквозь прутья. Балу схватил человека за ногу и тот умер от остановки сердца — предварительно, не выдержав боли. Следком и прокуратура начали проверку – на каких основаниях в кафе вообще держали медведя. При этом само кафе продолжает работать — будто ничего не произошло.
Медведь, убивший человека, давно известен СМИ. Он 20 лет живёт в клетке рядом с кафе. Его освобождения активно добивались зоозащитники со всех уголков России, но это ни к чему не привело. Медведь уже давно сошёл с ума от житья в неволе и ужасных условий. Из-за ужасного шума от трассы медведь не мог спать и впадать в спячку, его кормили объедками и остатками еды. Из клетки его никогда не выпускали. Хозяин же систематически оплачивал штрафы и продолжал держать зверя в клетке ради пиара.
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Некоторые люди даже сообщали, что медведю нравится такая жизнь, что он счастлив. Однако, Readovka подчёркивает, что медведь ни разу не впадал в спячку, он всегда бодрствует.
Теперь следователям предстоит установить правомерность содержания зверя в клетке у трассы, а судьбу самого Балу и его хозяина будет решать суд.
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по сабжу:
если медведь сошёл с ума, уж точно его отпускать нельзя. в зоопарк какой-нибудь или усыпить... не знаю, но не на волю, ничего хорошего он на воле не натворит.
жалко его, конечно, кошмарная судьба у бедняги.