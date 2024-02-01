Под Смоленском сошедший с ума в неволе медведь убил человека, который упал в его клетку

Медведь, убивший человека, давно известен СМИ. Он 20 лет живёт в клетке рядом с кафе. Его освобождения активно добивались зоозащитники со всех уголков России, но это ни к чему не привело. Медведь уже давно сошёл с ума от житья в неволе и ужасных условий. Из-за ужасного шума от трассы медведь не мог спать и впадать в спячку, его кормили объедками и остатками еды. Из клетки его никогда не выпускали. Хозяин же систематически оплачивал штрафы и продолжал держать зверя в клетке ради пиара.