В Австралии полицейский пригрозил своему коллеге пистолетом из-за спойлеров к фильму

Ну и в чём он не прав?
В Австралии 26-летний констебль-стажер Морган Ройстон посмотрел фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и был сильно впечатлён. Настолько, что решил пересказать сюжет боевика своему коллеге, 30-летнему Доминику Гейнору. Доминик сначала рассмеялся, но потом вытащил пистолет из кобуры и направил его на Моргана.
Он направил свое огнестрельное оружие в сторону заявителя и держал его неподвижно в течение пяти секунд, — говорится в рапорте.
Отмечается, что это случилось ещё в 2022 году, но документы были обнародованы только сейчас. В них отмечается, что Доминик не держал палец на спусковом курке. После того как Морган уволился из полиции, он подал в суд на коллегу.
Согласно решению суда, Гейнор был признан виновным. Ему назначили два года условного срока и 100 часов общественных работ. Также полицейский принес официальные извинения пострадавшему, сообщает ABC.
Однако, на Reddit пользователи сети поддержали Доминика, который направил оружие на своего коллегу.
И в чём он не прав? Он же не стрелял, да и никто не любит спойлеры!
Я бы сделал так же. Не из-за этого фильма, но из-за хорошего - да.
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