FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7143 поста • 3078 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Австралии полицейский пригрозил своему коллеге пистолетом из-за спойлеров к фильму

В Австралии полицейский пригрозил своему коллеге пистолетом из-за спойлеров к фильму

Автор:
11 ноября 2023 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   интересное   пистолет   полиция   спойлеры   фильмы   фото   
957
1

Ну и в чём он не прав?

В Австралии 26-летний констебль-стажер Морган Ройстон посмотрел фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и был сильно впечатлён. Настолько, что решил пересказать сюжет боевика своему коллеге, 30-летнему Доминику Гейнору. Доминик сначала рассмеялся, но потом вытащил пистолет из кобуры и направил его на Моргана.

Он направил свое огнестрельное оружие в сторону заявителя и держал его неподвижно в течение пяти секунд, — говорится в рапорте.

Отмечается, что это случилось ещё в 2022 году, но документы были обнародованы только сейчас. В них отмечается, что Доминик не держал палец на спусковом курке. После того как Морган уволился из полиции, он подал в суд на коллегу.

Согласно решению суда, Гейнор был признан виновным. Ему назначили два года условного срока и 100 часов общественных работ. Также полицейский принес официальные извинения пострадавшему, сообщает ABC.

Однако, на Reddit пользователи сети поддержали Доминика, который направил оружие на своего коллегу.

И в чём он не прав? Он же не стрелял, да и никто не любит спойлеры!

Я бы сделал так же. Не из-за этого фильма, но из-за хорошего - да.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Австралия   интересное   пистолет   полиция   спойлеры   фильмы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
126
pitt silver 22 минуты назад
В любой стране полицейских учат применять огнестрельное оружие только в экстренных случаях. Даже вытащить его из кобуры считается уже применение, не говоря уже что он направил его без особых причин на человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Valiko 14 минут назад
Сколько раз говорили: вытащил пушку - стреляй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
338486



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
Стрельба в школе! Один подросток погиб
Стрельба в школе! Один подросток погиб
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#Юмор#Прикол#шоу бизнес#кот#Ynews#знаменитости#Россия
#животные#машина#автомобили#кино#полиция#Автовсячина#ДТП#интересное#США#истории
#люди#интересно#автомир#история#позитив#фильм#милота#аварии#авто аварии#криминал
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался

На что жалуетесь?

Вернуться