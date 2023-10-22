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Янтина ломкая: улитка-пират

Янтина ломкая: улитка-пират

Автор:
22 октября 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Янтина ломкая   животные   природа   удивительно   улитка-пират   факты   фото   
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Она умеет плавать в открытых водах, создает судно из пузырей и совершает набеги на морских обитателей

Первое, на что в пурпурной штормовой улитке обращают внимание, — это, конечно, её пурпуровость. Янтина от глаз до кончика ноги приятного фиолетового оттенка. Чем ближе к брюшку — тем темнее. Но «посинел» моллюск не от рома, а от образа жизни. Штормовая улитка ненавидит ползать по дну, зато отлично плавает на поверхности воды. Вот янтина и приобрела сине-фиолетовые оттенки, чтобы не выделяться на фоне морской глади.

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Чтобы успешно бороздить просторы тропических морей, недостаточно просто быть незаметным. Нужно уметь держаться на плаву. Для этого янита сбросила балласт и обзавелась облегчённой раковиной. Её стенки гораздо тоньше, чем у других морских улиток, оттого-то её и назвали ломкой. Но всё же главное достоинство любого пирата — это его корабль. Как же его построить, если у тебя из конечностей — одна нога? Моллюск вышел из ситуации оригинально: он строит плот из пузырьков!

Сначала улитка захватывает воздух с поверхности с помощью проподия — передней части ноги. А после начинается пенная вечеринка! Одноногий пират «выдувает» пузыри и крепит их к задней части тела. Субстанция, через которую янтина пропускает захваченный воздух, состоит из амфифильных муцинов и хитина. Первое вещество пузырится, как мыло, второе — укрепляет стенки конструкции, формируя прочную пленку.

Создание одного такого пузырька занимает у улитки около минуты. На протяжении всей жизни янтина достраивает свой импровизированный кораблик до комфортных для себя размеров. Ведь в случае крушения плотика капитан пойдёт ко дну и утонет. В пучинах нет достаточного количества воздуха для создания нового судна.

Ограниченная грузоподъёмность плота не позволила бы янтине запасаться продовольствием. Поэтому еду она добывает, как и положено пиратам — разбоем и налетами. На вид улитка маленькая и безобидная, размером не больше 4 сантиметров. Но на деле моллюск стал ночным кошмаром для всех обитателей поверхности. Беспощадная хищница добывает других улиток, водомерок и медуз. Но излюбленное лакомство янтины — португальские кораблики. Завидев жертву, улитка берет медузу на абордаж — цепляется к нижней стороне, выедая самые лакомые кусочки.

Увы, на своём плоту янтина и капитан, и юнга, и портовая дама. Оттого романтикой в жизни улитки и не пахнет. Единственная доступная им любовь — это любовь к себе. С рождения все янтины — самцы. Но в момент, когда моллюск решает обзавестись потомством, он оплодотворяет сам себя и становится самкой! Капитанша производит 2.5 млн яиц. Их она хранит на своём корабле до тех пор, пока не вылупятся личинки-велигеры. После мама-морячка отпускает своих детей в свободное плавание, где их ожидают новые пиратские приключения.

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Метки: Янтина ломкая   животные   природа   удивительно   улитка-пират   факты   фото   
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