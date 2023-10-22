Янтина ломкая: улитка-пират

Увы, на своём плоту янтина и капитан, и юнга, и портовая дама. Оттого романтикой в жизни улитки и не пахнет. Единственная доступная им любовь — это любовь к себе. С рождения все янтины — самцы. Но в момент, когда моллюск решает обзавестись потомством, он оплодотворяет сам себя и становится самкой! Капитанша производит 2.5 млн яиц. Их она хранит на своём корабле до тех пор, пока не вылупятся личинки-велигеры. После мама-морячка отпускает своих детей в свободное плавание, где их ожидают новые пиратские приключения.