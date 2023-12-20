11 реально существующих гибридов животных, которых нелегко встретить в природе

Живая природа — удивительный мир причудливых изобретений, который является одним из интереснейших предметов изучения человеком. Ему под силу кропотливо наблюдать за тем, как устроена природа и как она меняется.
А порой даже рукотворно изменять процессы, которые ранее были ему неподвластны. Часто это не приводит ни к чему хорошему и значительно влияет на окружающую среду. Так, например, из-за перемен в климатических условиях начинает происходит скрещивание разных видов, вследствие чего появляются гибриды. Но климат — не единственная причина их появления. Порой человек создаёт их намеренно: ради устранения изъянов в родительских генах или просто из любопытства.
Смотрите ниже, какие гибриды животных существуют в настоящее время.
Гибрид белого адмирала (Limenitis arthemis) и наместника (Limenitis Archippus), который обитает в Северной Америке.
Зеброид — гибрид зебры с лошадью, пони или даже ослом. Их чаще разводят в практических целях в качестве вьючных животных.
Пизли — гибрид бурого и белого медведей. И хотя они разделились примерно 400 тысяч лет назад, их ДНК очень схожи. Такие виды появляются как самостоятельно, так и в неволе.
Догксим — гибрид собаки и парагвайской лисы. Единственный представитель был зафиксирован в Бразилии в 2021 году.
Косаткодельфин — чрезвычайно редкий гибрид большого дельфина и малой чёрной косатки.
Смешение разнопородных собак не редкость, но это что-то с чем-то (корги и сенбернар).
Гибрид козы и овцы, потомство которого чаще всего не выживает. По зарегистрированным случаям можно судить, что пятилетний самец вырастает до 93 кг (баран примерно до 55), у потомства грубая шерсть, но мягкий подшёрсток.
Гибриды кайота и волка достаточно распространены в Северной Америке.
Результат скрещивания мускусных уток и домашних, которые в дикой природе не встречаются, так как имеют разные ареалы обитания.
Ершистые лемуры Мадагаскара могут давать потомство от разных родителей: чёрно-белого и красного лемуров (лемур вари).
Не просто так ему дали второе название — коктейльный — это продукт скрещивания любых трёх видов орангутанов и их подвидов: борнейского, Суматран и Тапанули.
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