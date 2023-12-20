11 реально существующих гибридов животных, которых нелегко встретить в природе

А порой даже рукотворно изменять процессы, которые ранее были ему неподвластны. Часто это не приводит ни к чему хорошему и значительно влияет на окружающую среду. Так, например, из-за перемен в климатических условиях начинает происходит скрещивание разных видов, вследствие чего появляются гибриды. Но климат — не единственная причина их появления. Порой человек создаёт их намеренно: ради устранения изъянов в родительских генах или просто из любопытства.

Смотрите ниже, какие гибриды животных существуют в настоящее время.