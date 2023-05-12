Лейстотропус версиколор: устраивают массовые драки за право владеть навозом

На что можно пойти ради любви и спокойной жизни? Лейстотропус версиколор, например, готов сражаться, жить в навозе, а также хитрить, лицемерить и выдавать себя за самку. Дикая природа удивительна, но чхать она хотела на человеческие рамки морали.
Смотрите, аморальный жук!
Лейстотропусы — представители многочисленного и разнообразного семейства жуков-стафилинид. Вы видели их на даче, в парке или во время охоты на грибы. Лейстотропус живёт в тропических лесах Южной Америки, но очень похож на своих родичей из Европы и Азии. Если не обращать внимание на то, что его тело покрыто малопривлекательными волосками и выростами, конечно.
Вот так выглядят стафилиниды, которых можно найти почти по всей территории России.
Целыми днями жук странствует по лесам в поисках пищи. Он охотится на насекомых-редуцентов — буках, которые питаются падалью и непереваренными остатками. Подобравшись к жертве поближе, лейстотропус разбрызгивает с конца брюшка секрет с запахом экскрементов. Добыча, учуяв манящий аромат, подходит к хищнику почти вплотную и натыкается на гигантские жвалы. Длинные и крепкие, они дополнительно усилены несколькими шипами, которые с лёгкостью пробивают хитин.
Движения брюшком – и есть разбрызгивание секрета. Иногда на него, кстати, сбегаются другие лейстотропусы.
Рано или поздно чувствительные усики путешествующего лейстотропуса уловят запахи разложения, и он поспешит к источнику вони. Навоз, падаль и гниющие фрукты — это не только место скопления жертв, но и локальные центры социальной жизни. Только вот жуков много, а падали и экскрементов мало. На одном участке может собраться до 20 особей. Поэтому самцам приходится сражаться за право владеть участком. Всё ради возможности продолжить свой род. Именно на навозе лейстотропусы устраивают романтические свидания.
— Чем так воняет? — Это мой новый парфюм. Нравится? — Очень!
Победителем окажется самый крупный жук с самыми сильными челюстями. Но это совсем не значит, что проигравшие повесят жвала и убредут искать удачи где-нибудь ещё. Лейстотропусы уверены, что цель оправдывает средства, и любая хитрость — это лишь способ победить врага. Поэтому самцы притворяются самками.
Сегодня я не Макс, сегодня я Лена!
Они ведут себя как самки, принимают ухаживания альфы и делают вид, что являются абсолютно нормальной частью его гарема. Но стоит самому крупному жучаре пропасть из виду, как более мелкие парни начинают буянить: соблазнять красоток и драться друг с другом. Чем меньше на участке фальшивых самок, тем больше шанс, что тебе удастся оставить потомство.
Исследования показывают, что даже после того, как самца прогонят с участка трижды, он всё равно возвращается обратно.
Только мимикрия под противоположный пол не всегда срабатывает. Самцы прекрасно знают, что они крупнее, а их жвала пропорционально больше, поэтому могут отличить представителей своего пола. А если альфа внезапно наткнётся на акт спонтанной «женской» борьбы, он поймёт, что дело тут нечисто, и прогонит обоих.
Разница между жвалами мальчиков и девочек. Самец справа.
Но это не значит, что первый парень на навозе — мужественный красавчик, который играет только по правилам. Если на точке появится более сильный соперник, бывший альфа тоже притворится особенно крупной и мускулистой девушкой. Ведь в любви, как на войне, все средства хороши. Особенно подлый приём лейстотропусов: сбросить маскировку, когда более крупный самец занят едой или оплодотворением самки. Неспособный сопротивляться, он получает мощный укус в брюшко и старается покинуть поле боя или тоже притвориться девушкой! Безумно, но иногда срабатывает.
— Вау, какая красотка, как тебя зовут? — Андрей.
К сожалению, о том, что происходит с детишками после их вылупления из яиц, сказать особо нечего. Личинки стафилинид подвижны и способны добывать пищу с рождения. А значит, лейстотропусики питаются так же, как и взрослые особи. Только к навозу близко не приближаются. Слишком уж там нервная обстановка для неокрепших детских умов.
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