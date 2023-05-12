Лейстотропус версиколор: устраивают массовые драки за право владеть навозом

Вот так выглядят стафилиниды, которых можно найти почти по всей территории России.

Целыми днями жук странствует по лесам в поисках пищи. Он охотится на насекомых-редуцентов — буках, которые питаются падалью и непереваренными остатками. Подобравшись к жертве поближе, лейстотропус разбрызгивает с конца брюшка секрет с запахом экскрементов. Добыча, учуяв манящий аромат, подходит к хищнику почти вплотную и натыкается на гигантские жвалы. Длинные и крепкие, они дополнительно усилены несколькими шипами, которые с лёгкостью пробивают хитин.