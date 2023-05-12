FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13935 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Лейстотропус версиколор: устраивают массовые драки за право владеть навозом

Лейстотропус версиколор: устраивают массовые драки за право владеть навозом

Автор:
12 мая 2023 10:52
Сообщество : Животные
Метки: Лейстотропус версиколор   животные   насекомые   природа   удивительно   факты   фото   
158
8

На что можно пойти ради любви и спокойной жизни? Лейстотропус версиколор, например, готов сражаться, жить в навозе, а также хитрить, лицемерить и выдавать себя за самку. Дикая природа удивительна, но чхать она хотела на человеческие рамки морали.

Смотрите, аморальный жук!

Лейстотропусы — представители многочисленного и разнообразного семейства жуков-стафилинид. Вы видели их на даче, в парке или во время охоты на грибы. Лейстотропус живёт в тропических лесах Южной Америки, но очень похож на своих родичей из Европы и Азии. Если не обращать внимание на то, что его тело покрыто малопривлекательными волосками и выростами, конечно.

×
×

Вот так выглядят стафилиниды, которых можно найти почти по всей территории России.

Целыми днями жук странствует по лесам в поисках пищи. Он охотится на насекомых-редуцентов — буках, которые питаются падалью и непереваренными остатками. Подобравшись к жертве поближе, лейстотропус разбрызгивает с конца брюшка секрет с запахом экскрементов. Добыча, учуяв манящий аромат, подходит к хищнику почти вплотную и натыкается на гигантские жвалы. Длинные и крепкие, они дополнительно усилены несколькими шипами, которые с лёгкостью пробивают хитин.

Движения брюшком – и есть разбрызгивание секрета. Иногда на него, кстати, сбегаются другие лейстотропусы.

Рано или поздно чувствительные усики путешествующего лейстотропуса уловят запахи разложения, и он поспешит к источнику вони. Навоз, падаль и гниющие фрукты — это не только место скопления жертв, но и локальные центры социальной жизни. Только вот жуков много, а падали и экскрементов мало. На одном участке может собраться до 20 особей. Поэтому самцам приходится сражаться за право владеть участком. Всё ради возможности продолжить свой род. Именно на навозе лейстотропусы устраивают романтические свидания.

— Чем так воняет? — Это мой новый парфюм. Нравится? — Очень!

Победителем окажется самый крупный жук с самыми сильными челюстями. Но это совсем не значит, что проигравшие повесят жвала и убредут искать удачи где-нибудь ещё. Лейстотропусы уверены, что цель оправдывает средства, и любая хитрость — это лишь способ победить врага. Поэтому самцы притворяются самками.

Сегодня я не Макс, сегодня я Лена!

Они ведут себя как самки, принимают ухаживания альфы и делают вид, что являются абсолютно нормальной частью его гарема. Но стоит самому крупному жучаре пропасть из виду, как более мелкие парни начинают буянить: соблазнять красоток и драться друг с другом. Чем меньше на участке фальшивых самок, тем больше шанс, что тебе удастся оставить потомство.

Исследования показывают, что даже после того, как самца прогонят с участка трижды, он всё равно возвращается обратно.

Только мимикрия под противоположный пол не всегда срабатывает. Самцы прекрасно знают, что они крупнее, а их жвала пропорционально больше, поэтому могут отличить представителей своего пола. А если альфа внезапно наткнётся на акт спонтанной «женской» борьбы, он поймёт, что дело тут нечисто, и прогонит обоих.

Разница между жвалами мальчиков и девочек. Самец справа.

Но это не значит, что первый парень на навозе — мужественный красавчик, который играет только по правилам. Если на точке появится более сильный соперник, бывший альфа тоже притворится особенно крупной и мускулистой девушкой. Ведь в любви, как на войне, все средства хороши. Особенно подлый приём лейстотропусов: сбросить маскировку, когда более крупный самец занят едой или оплодотворением самки. Неспособный сопротивляться, он получает мощный укус в брюшко и старается покинуть поле боя или тоже притвориться девушкой! Безумно, но иногда срабатывает.

— Вау, какая красотка, как тебя зовут? — Андрей.

К сожалению, о том, что происходит с детишками после их вылупления из яиц, сказать особо нечего. Личинки стафилинид подвижны и способны добывать пищу с рождения. А значит, лейстотропусики питаются так же, как и взрослые особи. Только к навозу близко не приближаются. Слишком уж там нервная обстановка для неокрепших детских умов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Лейстотропус версиколор   животные   насекомые   природа   удивительно   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

378243



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время...
25 ответов на вопрос «Что это за штука?»
25 ответов на вопрос «Что это за штука?»
Набирающие популярность в сообществах
Малиновые штаны нефтяников
Малиновые штаны нефтяников
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
Продолжаем строить "каркасник"! сборка стен
Все роли хороши, если за них платят?
Все роли хороши, если за них платят?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#автомобили#СССР#США#дтп#Реакция#люди#кот
#Юмор#интересное#факты#автомир#полиция#подборка#авто аварии#Еда#улыбнуло#Музыка
#животные#Прикол#машина#в мире#позитив#аварии#удивительно#кино#природа#Вещи
Все роли хороши, если за них платят? Все роли хороши, если за них платят? Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом 15 самых невероятных животных долгожителей 15 самых невероятных животных долгожителей Паразит, контролирующий разум Паразит, контролирующий разум

На что жалуетесь?

Вернуться