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Розовая колпица: килограмм перьев за 100 000$

Розовая колпица: килограмм перьев за 100 000$

Автор:
25 ноября 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Розовая колпица   животные   красота   перья   природа   птица   удивительно   факты   фото   
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Эти уникальные птицы превзошли даже фламинго по красоте и гламуру.

Насколько дорогими могут быть перья? Как оказалось, невероятно! Цена одеяла из гагачьего пуха может достигать 5 000 долларов! Но даже эти деньги — пшик на фоне стоимости перьев розовой колпицы. В 18 веке за килограмм её перьев могли выложить целое состояние — более 100 000 долларов на сегодняшний пересчет! Откуда такие бешенные суммы?

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В первую очередь из-за веяний моды. Высший свет прошлого был без ума от шляп с перьями. И чем перья больше, чем они ярче и реже, тем шляпа дороже, а её владелец — круче. Перья розовой колпицы являлись уникальным товаром. Никто во всём Новом Свете не имел настолько крупных нежно-розовых перьев. Лишь европейско-африканские розовые фламинго могли похвастать чем-то похожим.

Размах крыльев взрослой колпицы достигает 130 сантиметров, и перья у неё соответствующего размера. Только вот добыть их очень сложно. Розовые колпицы обитают почти исключительно на болотах и в мангровых зарослях Америки. Это места труднодоступны и полны опасных тварей даже по современным меркам, что уж говорить о 18 веке.

И при этом далеко не все птицы подходили для плюмажей. Дело в том, что розовые колпицы не умеют вырабатывать красные пигменты. Они получают его вместе с едой — пресно- и солоноводными рачками. Чтобы выудить такую мелочь из водоёма, птички превратили свой клюв в подобие ложки. Животные набирают в него воду, после чего профильтровывают её и съедают органический остаток.

Рачки — это их любимое блюдо. Но далеко не везде они водятся в достатке. Часто птахи переходят на пищу покрупнее: лягушек, мелкую рыбу, насекомых и кусочки водорослей. И в таком случае они лишаются своей окраски за пару месяцев.

Такие сложности породили высокую цену за товар, который и без того являлся предметом роскоши. Но даже стоимость не отсеивала желающих приобрести головные уборы с уникальными пёрышками. Поэтому крайне прибыльное ремесло добычи перьев постоянно расширялось.

И в какой-то момент колпицы не выдержали. Птички и так не особо плодовиты: размножаться они начинают только на 3 год жизни. За сезон пара откладывает не более 5 яиц, половина из которых гарантированно пойдёт на корм енотам, хищным птицам и агрессивным муравьям. А дополнительная нагрузка на вид подорвала и так его небольшие ресурсы.

К концу 19 века вид оказался на грани вымирания. На всю Флориду от него уцелела небольшая популяция, состоящая едва ли из сотни птиц. В остальных регионах Нового Света ситуация была ничуть не лучше.

Первыми взвыли любители модных шляпок. Цены на перья взлетели до небес. Но всё равно находились люди, покупающие грамм перьев по цене в 160% от грамма золота. Поэтому популяция продолжила сокращаться. Вторыми в колокол забили орнитологи. Им удалось убедить правительства США и Мексики запретить охоту на колпицу и другие вымирающие виды птиц. А вскоре и мода изменилась. Тогда даже браконьеры остались не у дел.

А у птиц начался новый рассвет. Сначала, не без помощи людей, они восстановили свою численность. А потом даже расширили свой ареал! Последние 10 лет птиц встречают в центральных регионах США, а в 2021 году они добрались до Нью-Йорка. И всё благодаря потеплению климата!

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Метки: Розовая колпица   животные   красота   перья   природа   птица   удивительно   факты   фото   
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Trenzel2003 Полчаса назад
Ох сколько я их перестрелял в РДР-2.
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Alorous

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