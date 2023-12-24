Гинандроморфы: одна из самых редких и удивительных мутаций у животных

Летом 2022 года парочка отдыхающих в Колумбии туристов встретила зелёного медоуказчика-гинандроморфа. К счастью для нас, один из них оказался профессором биологии, а второй — орнитологом-любителем. Они оперативно оценили редкость находки, сфотографировали животинку и отправились изучать интернеты. Там они выяснили, что это второй зафиксированный случай гинандроморфизма у этого вида. А первый был более 100 лет назад! Так что туристам повезло дважды! И они воспользовались удачей на полную, написали заметку в научный журнал.