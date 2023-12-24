Гинандроморфы: одна из самых редких и удивительных мутаций у животных

Во время развития эмбриона не по плану может пойти всё. Например, ребёнок может родиться наполовину мальчиком, наполовину девочкой!
Такое явление называется гинандроморфизмом. Оно происходит из-за сбоя в механизме деления клеток зародыша. Обычно такие ошибки становятся фатальными. Но иногда животному везёт.
В процессе одного из миллионов делений одна-единственная клеточка теряет половую хромосому, но при этом не погибает, а продолжает плодиться. Поэтому одна часть тела развивается по мужскому пути, а другая — по женскому. Так и рождается гинандроморфист — организм, целые куски которого имеют разный набор половых хромосом.
Итоговый вид может получиться абсолютно разным. Не всегда мужские и женские куски равны и не всегда ровные. Иногда гинандоморфы имеют лишь крохотное пятнышко противоположного пола. Более того, меняется не только окрас, но и форма тела, если это предписано половыми хромосомами.
Явление это редкое. Хотя встречается оно среди целой кучи групп животных: птиц, ящериц, рыб и большинства беспозвоночных. Зато если такое животное попадает в объектив камеры, оно тут же становится звездой интернета. Ведь явление это не только редкое, но и красивое!
Летом 2022 года парочка отдыхающих в Колумбии туристов встретила зелёного медоуказчика-гинандроморфа. К счастью для нас, один из них оказался профессором биологии, а второй — орнитологом-любителем. Они оперативно оценили редкость находки, сфотографировали животинку и отправились изучать интернеты. Там они выяснили, что это второй зафиксированный случай гинандроморфизма у этого вида. А первый был более 100 лет назад! Так что туристам повезло дважды! И они воспользовались удачей на полную, написали заметку в научный журнал.
И повезло не только им. Все биологи рады гинандроморфизму. Ведь это явление — бесценный источник информации о работе генов, о делении клеток и об их взаимодействии в пределах одного организма. Жаль только, что для эволюции такие существа бесполезны. Из-за перекрученного генома гинандроморфы не способны к размножению.
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