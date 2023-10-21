Как снимали фильм "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа": интересные факты о фильме

В 1995 году вышла вторая часть фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" с подзаголовком "Когда зовет природа". Главную роль в фильме вновь исполнил искрометный Джим Керри, но действия фильма перенеслись из городской суеты в Африку, где собачий детектив должен был отыскать похищенную белую летучую мышь.
И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактов об этой картине, а также показать несколько кадров со съемок данной ленты.
1. Изначально, Джим Керри не хотел сниматься в данном фильме. Очень многое в сюжете пришлось Эйсу не по вкусу, в том числе то, как в фильме были показаны туземцы. Кроме того, он боялся летучих мышей и не хотел находиться с ними в одном кадре. Кстати, его персонаж также боится летучих мышей. Но в итоге ему все же пришлось сняться в данной картине, так как он был связан контрактными обязательствами.
Но из-за того, что Джим Керри снимался через "не хочу", это вызвало некоторые сложности во время съемок.
2. Братьям Фарелли, которые сняли фильм "Тупой и еще тупее", предложили стать режиссерами второй части фильма про Эйса Вентуру, но они отказались, так как посчитали, что они вовсе не те, кто сможет грамотно поставить такой фильм.
В итоге пост режиссера занял Том ДеСерчио, который, правда, покинул этот пост почти сразу после начала фильма. В итоге режиссером стал автор сценария Стив Одекерк, который в том числе работал и над шутками к первой части фильма вместе с Джимом Керри.
3. Режиссер Стив Одекерк терпеть не может охоту с целью развлечения, поэтому в кадре с головами животных, висящих в комнате на стене, были использованы искусственные головы представителей фауны.
4. Кстати, еще кое-что о летучих мышах. Как вы уже знаете, Эйс Вентура терпеть не может летучих мышей. А ведь примерно в то же время он играл Загадочника в фильме "Бэтмен навсегда", где он был врагом Бэтмена, то есть человека-летучей мыши.
5. Песенка "Chicky bang", которую Эйс напевал в машине, появилась в фильме совершенно случайно. Джим Керри просто-напросто забыл свою реплику и стал петь песенку, кривляясь в своей привычной манере. Но режиссеру настолько понравился такой ход, что он решил вставить именно эту сцену в финальную версию фильма.
6. Долгое время фильм "Эйс Вентура 2" был единственным сиквелом, где снимался Джим Керри. Лишь в 2014 году Керри вновь снялся в сиквеле. На сей раз это была комедия "Тупой и еще тупее 2".
7. В одной из сцен Эйс Вентура надевает на пальцы цукини. Это личная прихоть Джима Керри. Уж очень ему хотелось сделать отсылку к Фредди Крюгеру.
8. Бюджет фильма составил 30 миллионов долларов, причем 15 миллионов (ровно половина) отошла Джиму Керри в качестве гонорара. Напомню, что за первый фильм он получил всего 350 тысяч долларов. Потребовать такой гонорар Джиму посоветовал его друг Стив Одекерк, который на тот момент еще не был режиссером данной ленты.
Сборы фильма составили 212,3 миллиона долларов, что является очень хорошим результатом. Поэтому, вложения в Джима Керри окупились с лихвой.
9. В самом первом эпизоде, где Эйс пытается спасти енота, пародируется начальная сцена из фильма "Скалолаз" (1993) с Сильвестром Сталлоне. Правда, там вместо енота была девушка.
10. Долгое время Джима Керри уговаривали сняться в третьей части фильма, но тот наотрез отказывался. Он жалел даже о том, что снялся во второй части. Но в то время он не мог отказаться из-за контрактных обязательств. А так ка обязательств больше не было, то и у Керри теперь были развязаны руки.
Но в 2009 году все же вышло странное продолжение, под названием "Эйс Вентура младший", где речь шла уже о ребенке. Но в итоге фильм стал провальным, а критики обвинили его в том, что создатели сняли картину только для того, чтобы нажиться на имени главного героя и успехе первых двух частей.
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