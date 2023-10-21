Как снимали фильм "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа": интересные факты о фильме

И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактов об этой картине, а также показать несколько кадров со съемок данной ленты.

1. Изначально, Джим Керри не хотел сниматься в данном фильме. Очень многое в сюжете пришлось Эйсу не по вкусу, в том числе то, как в фильме были показаны туземцы. Кроме того, он боялся летучих мышей и не хотел находиться с ними в одном кадре. Кстати, его персонаж также боится летучих мышей. Но в итоге ему все же пришлось сняться в данной картине, так как он был связан контрактными обязательствами.