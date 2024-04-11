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12 актёров, которые начали свою карьеру ещё совсем детьми

12 актёров, которые начали свою карьеру ещё совсем детьми

Автор:
11 апреля 2024 09:46
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дети   детство   кино   роль   съемка   фильм   
2044
13

Давайте сравним, как выглядят некоторые актёры в своих самых ранних ролях и сегодня, удивившись их реальному возрасту.

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Возраст: 39 лет

Впервые актриса снялась в фильме «Невинная ложь» в возрасте 10 лет.

Возраст: 30 лет

Дакоту поистине можно назвать ребёнком Голливуда: уже в 7 лет она снялась сразу в трёх фильмах, самый известный из которых «Я — Сэм» (2001).

Возраст: 39 лет

В возрасте 10 лет актриса снялась в детской комедии с Брюсом Уиллисом «Норт» (1994).

Возраст: 43 года

Когда актёру было 8 лет, он исполнил небольшую роль в фильме «Назад в будущее 2» (1989). Кстати, они со Скарлетт Йоханссон вместе сыграли в комедии «Норт».

Возраст: 37 лет

Уже в 14 лет молодая актриса снялась в мюзикле «Ловец песен» (2000). Когда она начала сниматься в «Бесстыжих», ей было 25 лет. И именно с этим возрастом она до сих пор ассоциируется у зрителей.

Возраст: 41 год

Впервые актриса снялась в совсем маленькой роли в фильме «Нью-йоркские истории» (1989), а через год, в возрасте 8 лет, она уже играла в комедийном триллере «Костёр тщеславия» (1990) вместе с первоклассными голливудскими актёрами.

Возраст: 29 лет

Актриса впервые исполнила роль в возрасте 13 лет в романтической комедии «Я никогда не буду твоей» (2007). Но ассоциируется она с героиней триллера «Милые кости» (2009), которой по сюжету было всего 14 лет.

Возраст: 42 года

Первый же фильм с Натали стал прорывным для её карьеры: в криминальной драме «Леон» (1994) она снялась в возрасте 13 лет.

Возраст: 43 года

Впервые актёр появился на экране в возрасте пяти лет, а серьёзную роль он получил уже через два года — «Ракета на Гибралтар» (1988).

Возраст: 26 лет

Младшая сестра Дакоты Фаннинг впервые снялась в 4 года в эпизодической роли в сериале «Похищение» (2002), а через год уже играла полноценную роль в комедии «Дежурный папа» (2003).

Возраст: 48 лет

Все мы привыкли к ней как к «Блондинке в законе», но начинала актриса в 15 лет с серьёзной роли в драме «Человек на Луне» (1991).

Возраст: 37 лет

В 12 лет актриса стала мгновенно знаменита, сыграв две роли в комедии «Ловушка для родителей» (1998).

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Метки: актеры   дети   детство   кино   роль   съемка   фильм   
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19  комментариев
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402
Вадим Час назад
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967
MidMaster 3 минуты назад
Все как и везде. Медиакортель продвигает людей своего окружения с самого детства :)
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32k
Axel 5 минут назад
В кино впервые снялась в 13 лет в фильме Залмана Кинга «Слияние двух лун» (1988). В 15 лет снялась в главной роли в фильме «Возвращение в голубую лагуну» (1991).
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34k
Slonyash 5 минут назад
Даже половины не осилил перечислить. Тройка в дневник!
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63k
Андрей 14 минут назад
Меня больше всего поразила игра Кирстен Данст в "Интервью с вампиром". Настолько сложную роль сыграть в 11 лет...
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36k
Юрий 22 минуты назад
Наши то где?
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
А как же Дрю Бэрримор?
Уж она точно популярнее какой-то там Эмми Россам...
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3k
Mutantino 47 минут назад
а где товарищ Кристиан Бэйл ?
первая роль в 10 лет
сейчас 49 лет и активно снимается
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19k
Алексей Теуш Час назад
Алёша Птицын вырабатывает характер. 1953. Наталье Селезнёвой 8 лет.
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2k
Gadova 2 часа назад
Ну, вот, а Лео Дикаприо забыли
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3514 постов (3340 в горячем)

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