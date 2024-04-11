12 актёров, которые начали свою карьеру ещё совсем детьми

Давайте сравним, как выглядят некоторые актёры в своих самых ранних ролях и сегодня, удивившись их реальному возрасту.
Возраст: 39 лет
Впервые актриса снялась в фильме «Невинная ложь» в возрасте 10 лет.
Возраст: 30 лет
Дакоту поистине можно назвать ребёнком Голливуда: уже в 7 лет она снялась сразу в трёх фильмах, самый известный из которых «Я — Сэм» (2001).
Возраст: 39 лет
В возрасте 10 лет актриса снялась в детской комедии с Брюсом Уиллисом «Норт» (1994).
Возраст: 43 года
Когда актёру было 8 лет, он исполнил небольшую роль в фильме «Назад в будущее 2» (1989). Кстати, они со Скарлетт Йоханссон вместе сыграли в комедии «Норт».
Возраст: 37 лет
Уже в 14 лет молодая актриса снялась в мюзикле «Ловец песен» (2000). Когда она начала сниматься в «Бесстыжих», ей было 25 лет. И именно с этим возрастом она до сих пор ассоциируется у зрителей.
Возраст: 41 год
Впервые актриса снялась в совсем маленькой роли в фильме «Нью-йоркские истории» (1989), а через год, в возрасте 8 лет, она уже играла в комедийном триллере «Костёр тщеславия» (1990) вместе с первоклассными голливудскими актёрами.
Возраст: 29 лет
Актриса впервые исполнила роль в возрасте 13 лет в романтической комедии «Я никогда не буду твоей» (2007). Но ассоциируется она с героиней триллера «Милые кости» (2009), которой по сюжету было всего 14 лет.
Возраст: 42 года
Первый же фильм с Натали стал прорывным для её карьеры: в криминальной драме «Леон» (1994) она снялась в возрасте 13 лет.
Возраст: 43 года
Впервые актёр появился на экране в возрасте пяти лет, а серьёзную роль он получил уже через два года — «Ракета на Гибралтар» (1988).
Возраст: 26 лет
Младшая сестра Дакоты Фаннинг впервые снялась в 4 года в эпизодической роли в сериале «Похищение» (2002), а через год уже играла полноценную роль в комедии «Дежурный папа» (2003).
Возраст: 48 лет
Все мы привыкли к ней как к «Блондинке в законе», но начинала актриса в 15 лет с серьёзной роли в драме «Человек на Луне» (1991).
Возраст: 37 лет
В 12 лет актриса стала мгновенно знаменита, сыграв две роли в комедии «Ловушка для родителей» (1998).
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Уж она точно популярнее какой-то там Эмми Россам...
американское телешоу, вроде как почти 10 лет снимали
не знаю идет ли еще, она вроде как главная героиня
семейство алкоголиков и наркоманов на социальном дне которое правдами и неправдами пытается вырваться из нищеты.
очень популярное в США
к слову про данную актрису, она мелькала и в каких то художественных фильмах
первая роль в 10 лет
сейчас 49 лет и активно снимается
в "Мио, мой Мио" ему уже было 12 лет