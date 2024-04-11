12 актёров, которые начали свою карьеру ещё совсем детьми

Возраст: 37 лет

Уже в 14 лет молодая актриса снялась в мюзикле «Ловец песен» (2000). Когда она начала сниматься в «Бесстыжих», ей было 25 лет. И именно с этим возрастом она до сих пор ассоциируется у зрителей.