8 фильмов, в которых искренне проникаешься симпатией к злодею

Все любят плохих парней, и нигде они не проявляются так ярко, как в кино. Превосходные злодеи украшали наши экраны с самых первых дней существования кинематографа и вплоть до современной одержимости антигероями.
Однако, чтобы по-настоящему завоевать наши сердца, нужен злодей особого типа. Совокупность и взаимодополняемость таких факторов как хороший сценарий, грамотное повествование сюжета и, прежде всего, отличная актерская игра - все это требуется, чтобы зритель по-настоящему встал на сторону антагониста. Вот 8 злодеев, которые действительно вызывают симпатию:
У "Джокера" долгая и легендарная кинематографическая история, в которой принимали участие такие тяжеловесы, как Джек Николсон и Хит Леджер. А в 2019 году в фильме Тодда Филлипса "Джокер" на сцену вышел Хоакин Феникс и показал нам свой взгляд на этого культового злодея в стиле Скорсезе. Режиссер Тодд Филлипс сделав себе имя в комедиях, которые он выпускал на протяжении почти двадцати лет, в этом фильме исследует проблемы клоуна по найму Артура Флека. И то, какие социальные обстоятельства привели к тому, кем он стал. Фильм заставляет нас задаться вопросом, как бы мы могли поступить, оказавшись на месте главного героя. Несмотря на то, что главный герой не вызывает абсолютного сочувствия - в конце концов, он жестоко убил несколько человек, - игра Хоакина Феникса превращает его персонажа в человека, достойного всеобщего сочувствия. Катарсис, который испытывает Флек, окончательно перевоплощаясь в Джокера, становится откровением и для зрителей.
Неудивительно, что такой харизматичный актер, как Дензел Вашингтон, попал в этот список. Одной из его самых знаковых ролей была роль Алонзо Харриса, коррумпированного полицейского, которому поручено обучить переведенного из Лос Анджелеса полицейского - Джейка Хойта (Итан Хоук). По мере того, как проходит их тренировочный день, мы видим, как Алонзо занимается всевозможными грязными делами: грабит наркоторговцев, противостоит бывшим полицейским и даже убивает несколько человек по пути. Зрителям ясно, что Алонзо - злодей. Так почему же мы болеем за него? Все из-за блистательной игры Вашингтона и стремления режиссера Антуана Фукуа честно показать персонажа. Даже несмотря на необдуманный выбор, который Алонзо делает в третьей части фильма, а также на то, что он много раз подвергал своего напарника серьезной опасности, часть нас все же желает, чтобы он выбрался из этой передряги живым.
У франшизы "Ганнибал Лектер" было много взлетов и падений, не считая телевизионной адаптации, которая близка к совершенству. "Охотник на людей" 1986 года от Майкла Манна был отличным триллером, но в нем очень плохо использовался сам персонаж Ганнибала Лектера. Именно "Молчание ягнят" дало миру возможность впервые увидеть неподражаемого Лектера в исполнении Энтони Хопкинса. И на сегодняшний день он остается одним лучших персонажей на большом экране. Еще более удивительно, что Хопкинсу потребовалось всего 24 минуты 52 секунды, чтобы показать одного из величайших злодеев в истории кино. Ну и заодно получить Оскара в номинации «Лучшая мужская роль». "Молчание ягнят" - сочетание силы хорошего сценария и отличной игры. Несмотря на вызывающие беспокойство требования героя Хопкинса к питанию - его абсолютная обходительность и интеллект создавали впечатление, что его вообще не следует запирать. А его дерзкий побег в третьей части фильма кажется более чем заслуженным. Поскольку он перехитрил своих похитителей, ФБР и весь штат Балтимор, чтобы сделать это.
“С меня хватит!” - это одна из лучших работ в длинной череде фильмов, где обычный человек "взрывается" из-за несправедливости современного общества. Следуя Уильямом Фостером в исполнении Майкла Дугласа, который срывается в пробке, мы следуем за его все более жестоким путешествием, чтобы воссоединиться со своей женой и дочерью. На протяжении большей части фильм умело изображает Фостера как обычного героя: принципиального и мужественного человека, выступающего против зла современной цивилизации. Будь то противостояние бандитам или даже жестокий протест против бюрократии меню быстрого питания, Фостер чувствует себя живым воплощением кармической справедливости. День продолжается, а Фостер становится все более жестоким, и невольно начинаешь сомневаться в нем. И только когда выясняется, что его жена на самом деле его бывшая, у которой есть судебный запрет против него, а Фостер потерял работу несколько месяцев назад, мы понимаем, что наш "герой" на самом деле сломался давным-давно. Теперь, когда полиция знает о его преступлениях и преследует его - для героя Макла Дугласа это может закончиться только одним способом. Несмотря на то, что его справедливо чернят в финале фильма, трудно не испытывать ни капли сочувствия к человеку, чья жизнь так сильно развалилась за считанные недели.
Это стильный криминальный триллер Майкла Манна. "Соучастник" рассказывает про наемного убийцу по имени Винсент (Том Круз), который заставляет поработать на себя бесцеремонного водителя такси, в исполнении Джейми Фокса. Эта роль Тома Круза часто упоминается как одна из лучших его работ. Наемный убийца Винсент чрезвычайно харизматичен и невероятно хорош в том, что он делает. Таким образом у зрителей формируется невольное уважение к персонажу. Даже несмотря на фаталистический взгляд на мир и убийство людей из списка, будто это просто обыденность, - Винсент профессионален и вполне убедителен. Благодаря безупречной игре Круза и режиссуре Манна, зритель твёрдо убеждён, что Винсент заслуживает того, чтобы дожить до утра живым.
Попытка переосмыслить убийцу щенков Круэллу Дэвиль стала интересным ходом со стороны Дисней. На протяжении фильма зрители становятся свидетелями того, как юная Эстелла, в исполнении Эммы Стоун, становится сиротой от рук каких-то бешеных далматинцев. Затем она становится уличной преступницей и в конечном итоге начинает стремительный взлет на лондонской сцене высокой моды. Чтобы стать той самой "Круэллой", которую мы знаем, действия Эстеллы становятся все более отрицательными и негативными по мере продвижения истории вперед, она начинает даже отталкивать от себя своих друзей детства. Несмотря на это перевоплощение, зрители все равно переживают за нее, поскольку знают её настоящей и знают, что Круэлла это не только продукт больного общества, но и воплощение большого таланта Эстеллы. Классный саундтрек и безумные костюмы тоже определенно помогают.
15-минутное вступление фильма завораживает увлекает за главным героем. Наблюдение за тем, как он ломает ногу в погоне за нефтью только для того, чтобы проползти на брюхе много километров и только потом получить помощь и компенсацию - показывает нам, что мистер Плейнвью не обычный человек, а человек исключительной выдержки и решительности. А Дэниел Дэй-Льюис демонстрирует здесь, пожалуй, лучшую игру в карьере. Противостоит ли главный герой собственному глухому сыну, облапошивает ли целый город или откровенно убивает буйного священника в исполнении Пола Дано, Плейнвью не останавливается ни перед чем, чтобы взойти на трон пропитанной нефтью империи. И это действительно захватывающее зрелище, подпитанное тем, что величайший актер поколения работает на полную катушку.
Еще один фильм Майкла Манна из списка, в котором мастерски сочетаются представления о хорошем и плохом. Сюжет рассказывает об опытном грабителе банков Ниле МакКоле (Роберт Де Ниро) и его банде воров. Они планируют свое следующее крупное ограбление и на протяжении всего сюжета мы видим как они избегают поимки и вступают в схватку с полицейским Винсентом, которого играет Аль Пачино. Нил ведет себя осторожно и профессионально, что вызывает уважение. Можно даже подумать, что он врач или адвокат, а не закоренелый преступник. И легендарный разговор за ужином между ним и лейтенантом Винсентом только подтверждает нашу любовь к этому злодею. Они похожи друг на друга своим мировоззрением и скукой, происходящей в их повседневной жизни. А у нас возникает отчетливое ощущение, что в другой вселенной эти две противоположности были бы лучшими друзьями. В этом фильме невозможно не болеть за Де Ниро и компанию, поскольку они пытаются провернуть свое ограбление без жертв, соблюдая странный, но благородный уголовный кодекс этики.
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