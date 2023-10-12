8 фильмов, в которых искренне проникаешься симпатией к злодею

“С меня хватит!” - это одна из лучших работ в длинной череде фильмов, где обычный человек "взрывается" из-за несправедливости современного общества. Следуя Уильямом Фостером в исполнении Майкла Дугласа, который срывается в пробке, мы следуем за его все более жестоким путешествием, чтобы воссоединиться со своей женой и дочерью. На протяжении большей части фильм умело изображает Фостера как обычного героя: принципиального и мужественного человека, выступающего против зла современной цивилизации. Будь то противостояние бандитам или даже жестокий протест против бюрократии меню быстрого питания, Фостер чувствует себя живым воплощением кармической справедливости. День продолжается, а Фостер становится все более жестоким, и невольно начинаешь сомневаться в нем. И только когда выясняется, что его жена на самом деле его бывшая, у которой есть судебный запрет против него, а Фостер потерял работу несколько месяцев назад, мы понимаем, что наш "герой" на самом деле сломался давным-давно. Теперь, когда полиция знает о его преступлениях и преследует его - для героя Макла Дугласа это может закончиться только одним способом. Несмотря на то, что его справедливо чернят в финале фильма, трудно не испытывать ни капли сочувствия к человеку, чья жизнь так сильно развалилась за считанные недели.