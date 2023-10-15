Почему съемки "Волшебника страны Оз" были адским испытанием для актеров

Несмотря на то, что фильм "Волшебник страны Оз" является одним из величайших в истории человечества, снимать его было очень непросто. Даже по сегодняшним меркам классический фильм 1939 года является впечатляющим достижением кинематографа.
Мы все любим ее хорошо продуманный сюжет и забавных персонажей, и даже спецэффекты не утратили своего очарования в 2023 году. Чтобы оживить страну Оз, приходилось прибегать к всевозможным трюкам и приемам. Как бы интересно это ни звучало, но на съемочной площадке царила адская, напряженная атмосфера.
В 1939 г. кинематограф еще не достиг своего расцвета, но в случае с жанром фэнтези все оставалось по-прежнему. Изредка выходили такие фильмы, как "Метрополис" (научно-фантастический, но с большим количеством спецэффектов), "Фауст", серия фильмов о монстрах компании Universal, но в целом в кино преобладали драмы, комедии, романтические фильмы и триллеры. Каждый раз, когда появлялся один из этих фантастических проектов, зрители приходили в кинотеатр и восхищались их удивительными достижениями.
"Волшебник страны Оз" — одна из таких картин. Мы все знаем, как развивается сюжет. После того как торнадо пронесся над городом, Дороти (Джуди Гарланд), девочка из Канзаса, и ее пес Тотошка попадают в страну Оз, где вместе со Страшилой (Рэй Болджер), Смелым Львом (Берт Лар) и Железным Дровосеком (Джек Хейли) отправляются на поиски Волшебника Оз (Фрэнк Морган).
Этот фильм обладает такой популярностью, о которой мечтает большинство продуктов кинематографа. Много ли найдется фильмов, которым уже более 80 лет, с которыми дети знакомятся по сей день и которые продолжают покорять современных зрителей спустя столько лет после выхода на экраны?
Формирование зависимости у 16-летней Джуди Гарленд
Актеры и члены съемочной группы испытывали сильнейший стресс во время съемок — особенно Джуди Гарленд. Поскольку в 1939 г. практически не снималось больших фантастических фильмов, создателям "Волшебника страны Оз" пришлось придумывать многие подходы к спецэффектам уже в процессе производства.
По словам Алджина Хармета, автора книги "Создание "Волшебника страны Оз", "в то время не существовало профсоюзов. Звезды и менее значимые игроки были наемными слугами студий". Это означало, что актеры и люди, работавшие за кадром, имели меньше возможностей для того, чтобы сказать "нет" определенным методам работы. По сравнению с сегодняшним днем съемочные площадки были Диким Западом. Зарплата была смехотворной, спецэффекты — опасными, и все, что требовалось для завершения фильма, было в цене.
Например, Джуди Гарленд, которой во время съемок было всего 16 лет, постоянно принимала препараты, повышающие ее работоспособность, а затем расслабляющие, чтобы не сорвать напряженный график съемок. Это означало, что она принимала препараты с более сильным эффектом, чем кофе, а также снотворное, чтобы постоянно быть в тонусе.
В дальнейшем у Гарланд, по данным Collider, были проблемы, связанные с наркотиками. По всей видимости, работа над этим классическим фильмом была настолько напряженной, что у него сменилось несколько режиссеров, включая Кинга Видора и режиссера-постановщика Виктора Флеминга. Такая постоянная смена руководства за кадром не могла облегчить работу актеров и съемочной группы.
Травмы во время съемочного процесса
В фильме "Волшебник страны Оз" было несколько серьезных травм, полученных на съемочной площадке. Фильм был не просто напряженным.
Бадди Эбсен, сыгравший Железного Дровосека, был отправлен в больницу через девять дней после начала съемок после того, как случайно проглотил алюминиевую пыль, использовавшуюся для придания ему металлического облика.
По сообщению газеты South Florida Sun-Sentinel (через Vanity Fair), он "кричал от сильных судорог в руках, кистях и ногах". Когда ему стало трудно дышать, его жена вызвала скорую помощь и отвезла его в больницу. В течение двух недель он находился в кислородной палатке, восстанавливаясь после попадания в легкие чистого алюминия".
Эбсена заменили на Джека Хейли, которому потом пришлось лечить глаз после заражения алюминиевой краской, которой он регулярно покрывался.
А актер Рэй Болджер, сыгравший Страшилу, после снятия резиновой маски-протеза, которую он носил на съемках, остался со шрамами от рогожи вокруг лица. Маргарет Гамильтон, игравшая Злую Ведьму Запада, также пострадала от грима. Она утверждает, что грим въелся в ее кожу и оставался там в течение нескольких месяцев, придав ей странный цвет лица, который она носила некоторое время после окончания съемок.
Однако на этом неприятности Злой Ведьмы не закончились. В одной из многочисленных сцен, где ее героиня спасается от вспышки света, одежда Гамильтон загорелась. Это произошло из-за того, что съемочная группа запустила эффект до того, как Гамильтон успела отойти, в результате чего загорелись несколько частей ее лица и руки. В тот день она даже не смогла самостоятельно доехать до дома — за ней приехал друг.
Через шесть недель Гамильтон вернулась на съемочную площадку, но из-за того, что нервы на ее руке были задеты, ей пришлось до конца съемок носить зеленую перчатку. После возвращения ее попросили снять сцену с пиротехникой. Она отказалась, и вместо нее «сгорел» ее дублер-каскадер Бетти Данко.
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Суперпопулярный фильм настолько в России, что о его существовании я узнал только сегодня
Я бы сказал те препараты за которые сейчас она бы в тюрьму села (и те кто ей их дал) что-то типа амфетамина