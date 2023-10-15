Почему съемки "Волшебника страны Оз" были адским испытанием для актеров

Мы все любим ее хорошо продуманный сюжет и забавных персонажей, и даже спецэффекты не утратили своего очарования в 2023 году. Чтобы оживить страну Оз, приходилось прибегать к всевозможным трюкам и приемам. Как бы интересно это ни звучало, но на съемочной площадке царила адская, напряженная атмосфера.

В 1939 г. кинематограф еще не достиг своего расцвета, но в случае с жанром фэнтези все оставалось по-прежнему. Изредка выходили такие фильмы, как "Метрополис" (научно-фантастический, но с большим количеством спецэффектов), "Фауст", серия фильмов о монстрах компании Universal, но в целом в кино преобладали драмы, комедии, романтические фильмы и триллеры. Каждый раз, когда появлялся один из этих фантастических проектов, зрители приходили в кинотеатр и восхищались их удивительными достижениями.