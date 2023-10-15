FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12112 постов • 1272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
Почему съемки "Волшебника страны Оз" были адским испытанием для актеров

Почему съемки "Волшебника страны Оз" были адским испытанием для актеров

Автор:
15 октября 2023 10:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   волшебник страны оз   кино   роль   съемка   фильм   
1237
9

Несмотря на то, что фильм "Волшебник страны Оз" является одним из величайших в истории человечества, снимать его было очень непросто. Даже по сегодняшним меркам классический фильм 1939 года является впечатляющим достижением кинематографа.

Мы все любим ее хорошо продуманный сюжет и забавных персонажей, и даже спецэффекты не утратили своего очарования в 2023 году. Чтобы оживить страну Оз, приходилось прибегать к всевозможным трюкам и приемам. Как бы интересно это ни звучало, но на съемочной площадке царила адская, напряженная атмосфера.

В 1939 г. кинематограф еще не достиг своего расцвета, но в случае с жанром фэнтези все оставалось по-прежнему. Изредка выходили такие фильмы, как "Метрополис" (научно-фантастический, но с большим количеством спецэффектов), "Фауст", серия фильмов о монстрах компании Universal, но в целом в кино преобладали драмы, комедии, романтические фильмы и триллеры. Каждый раз, когда появлялся один из этих фантастических проектов, зрители приходили в кинотеатр и восхищались их удивительными достижениями.

×
×

"Волшебник страны Оз" — одна из таких картин. Мы все знаем, как развивается сюжет. После того как торнадо пронесся над городом, Дороти (Джуди Гарланд), девочка из Канзаса, и ее пес Тотошка попадают в страну Оз, где вместе со Страшилой (Рэй Болджер), Смелым Львом (Берт Лар) и Железным Дровосеком (Джек Хейли) отправляются на поиски Волшебника Оз (Фрэнк Морган).

Этот фильм обладает такой популярностью, о которой мечтает большинство продуктов кинематографа. Много ли найдется фильмов, которым уже более 80 лет, с которыми дети знакомятся по сей день и которые продолжают покорять современных зрителей спустя столько лет после выхода на экраны?

Формирование зависимости у 16-летней Джуди Гарленд

Актеры и члены съемочной группы испытывали сильнейший стресс во время съемок — особенно Джуди Гарленд. Поскольку в 1939 г. практически не снималось больших фантастических фильмов, создателям "Волшебника страны Оз" пришлось придумывать многие подходы к спецэффектам уже в процессе производства.

По словам Алджина Хармета, автора книги "Создание "Волшебника страны Оз", "в то время не существовало профсоюзов. Звезды и менее значимые игроки были наемными слугами студий". Это означало, что актеры и люди, работавшие за кадром, имели меньше возможностей для того, чтобы сказать "нет" определенным методам работы. По сравнению с сегодняшним днем съемочные площадки были Диким Западом. Зарплата была смехотворной, спецэффекты — опасными, и все, что требовалось для завершения фильма, было в цене.

Например, Джуди Гарленд, которой во время съемок было всего 16 лет, постоянно принимала препараты, повышающие ее работоспособность, а затем расслабляющие, чтобы не сорвать напряженный график съемок. Это означало, что она принимала препараты с более сильным эффектом, чем кофе, а также снотворное, чтобы постоянно быть в тонусе.

В дальнейшем у Гарланд, по данным Collider, были проблемы, связанные с наркотиками. По всей видимости, работа над этим классическим фильмом была настолько напряженной, что у него сменилось несколько режиссеров, включая Кинга Видора и режиссера-постановщика Виктора Флеминга. Такая постоянная смена руководства за кадром не могла облегчить работу актеров и съемочной группы.

Травмы во время съемочного процесса

В фильме "Волшебник страны Оз" было несколько серьезных травм, полученных на съемочной площадке. Фильм был не просто напряженным.

Бадди Эбсен, сыгравший Железного Дровосека, был отправлен в больницу через девять дней после начала съемок после того, как случайно проглотил алюминиевую пыль, использовавшуюся для придания ему металлического облика.

По сообщению газеты South Florida Sun-Sentinel (через Vanity Fair), он "кричал от сильных судорог в руках, кистях и ногах". Когда ему стало трудно дышать, его жена вызвала скорую помощь и отвезла его в больницу. В течение двух недель он находился в кислородной палатке, восстанавливаясь после попадания в легкие чистого алюминия".

Эбсена заменили на Джека Хейли, которому потом пришлось лечить глаз после заражения алюминиевой краской, которой он регулярно покрывался.

А актер Рэй Болджер, сыгравший Страшилу, после снятия резиновой маски-протеза, которую он носил на съемках, остался со шрамами от рогожи вокруг лица. Маргарет Гамильтон, игравшая Злую Ведьму Запада, также пострадала от грима. Она утверждает, что грим въелся в ее кожу и оставался там в течение нескольких месяцев, придав ей странный цвет лица, который она носила некоторое время после окончания съемок.

Однако на этом неприятности Злой Ведьмы не закончились. В одной из многочисленных сцен, где ее героиня спасается от вспышки света, одежда Гамильтон загорелась. Это произошло из-за того, что съемочная группа запустила эффект до того, как Гамильтон успела отойти, в результате чего загорелись несколько частей ее лица и руки. В тот день она даже не смогла самостоятельно доехать до дома — за ней приехал друг.

Через шесть недель Гамильтон вернулась на съемочную площадку, но из-за того, что нервы на ее руке были задеты, ей пришлось до конца съемок носить зеленую перчатку. После возвращения ее попросили снять сцену с пиротехникой. Она отказалась, и вместо нее «сгорел» ее дублер-каскадер Бетти Данко.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   волшебник страны оз   кино   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
300
Кристина 51 минуту назад
Никогда не знала о существовании этого фильма. Я знаю наши книги, фильм и мультфильмы, а эта мутотень вообще не идентифицирована. Ио, что они там зачастую наркоманы и прочие извращенцы - это никому не секрет. Зачем утверждать о некой известности, когда сие вообще никому никогда не попадалось на глаза? Не глупо и тупо ли это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим 12 минут назад
Кто все эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
266
Виктор 49 минут назад
Кто-то это кина вообще видел? Чушь какая-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones Час назад
Нафиг копипастить не думая статьи с Америки?
Суперпопулярный фильм настолько в России, что о его существовании я узнал только сегодня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 2 часа назад
- препараты, повышающие ее работоспособность
Я бы сказал те препараты за которые сейчас она бы в тюрьму села (и те кто ей их дал) что-то типа амфетамина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

384636



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции
Набирающие популярность в сообществах
Печенье из поленты
Печенье из поленты
Как выбирали цвета для линий Московского метро?
Как выбирали цвета для линий Московского метро?
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#забавно#животные#США#новости#Прикол#конфликт#нападение#авто аварии
#машина#факты#люди#история#Автовсячина#Прошлое#Москва#аварии#падение#познавательно
#автомобили#автомир#Юмор#в мире#Жизнь#СССР#закон#ДТП#сарказм#суд
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито «Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи «Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи Из неказистых мальчишек в обаятельных мужчин: как изменились знаменитые актёры, исполнявшие детские роли Из неказистых мальчишек в обаятельных мужчин: как изменились знаменитые актёры, исполнявшие... Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках Самые популярные и надоевшие клише и заблуждения в фильмах 80-х и 90-х Самые популярные и надоевшие клише и заблуждения в фильмах 80-х и 90-х Интересные факты о "Бэтмене" Тима Бёртона Интересные факты о "Бэтмене" Тима Бёртона

На что жалуетесь?

Вернуться